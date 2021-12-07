Пентагон підготував план евакуації посольства США з України – ЗМІ

Влада США розробляє план евакуації своїх громадян з України на випадок, якщо Росія почне вторгнення на територію нашої країни.
Про це повідомив американський телеканал СNN, посилаючись на джерела.
"Похмурий брифінг"
Джерела телеканалу повідомили, що план евакуації розробляє та здійснюватиме Пентагон.
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Про нього стало відомо увечері під час спеціального брифінгу, який для сенаторів провела помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд. Джерела CNN назвали ці збори "похмурим брифінгом".
Нуланд розповіла про пакет жорстких санкцій, який готує адміністрація у відповідь на можливий напад Росії на Україну. Проте зізналася, що американські варіанти стримування РФ від вторгнення очевидно обмежені.
Офіційні особи США наголосили, що досі неясно, чи прийняв президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення. Але він накопичив достатньо сил, засобів та запасів біля кордонів України, щоб у найкоротші строки піти в атаку.
Ситуація
- Росія у разі захоплення України навряд чи здобуде перемогу. Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN, коментуючи можливе вторгнення РФ в нашу країну.
- Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Захід має послати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну. У Ризі пропонують попередити Москву про можливе від'єднання Росії від платіжної системи SWIFT та запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік – 2".
- Ще один тривожний сигнал надійшов від Міноборони України. У ГУР Міноборони заявили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.
- Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.