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Пентагон підготував план евакуації посольства США з України – ЗМІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 грудня, 18:37
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У Вашингтоні слабо вірять у свої санкції
Американці готуються до евакуації свого посольства / Колаж "Сьогодні"
Американці готуються до евакуації свого посольства / Колаж "Сьогодні"

Влада США розробляє план евакуації своїх громадян з України на випадок, якщо Росія почне вторгнення на територію нашої країни.

Про це повідомив американський телеканал СNN, посилаючись на джерела.

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"Похмурий брифінг"

Джерела телеканалу повідомили, що план евакуації розробляє та здійснюватиме Пентагон.

Про нього стало відомо увечері під час спеціального брифінгу, який для сенаторів провела помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд. Джерела CNN назвали ці збори "похмурим брифінгом".

Нуланд розповіла про пакет жорстких санкцій, який готує адміністрація у відповідь на можливий напад Росії на Україну. Проте зізналася, що американські варіанти стримування РФ від вторгнення очевидно обмежені.

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Офіційні особи США наголосили, що досі неясно, чи прийняв президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення. Але він накопичив достатньо сил, засобів та запасів біля кордонів України, щоб у найкоротші строки піти в атаку.

Ситуація

  • Росія у разі захоплення України навряд чи здобуде перемогу. Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN, коментуючи можливе вторгнення РФ в нашу країну.
  • Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Захід має послати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну. У Ризі пропонують попередити Москву про можливе від'єднання Росії від платіжної системи SWIFT та запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік – 2".
  • Ще один тривожний сигнал надійшов від Міноборони України. У ГУР Міноборони заявили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.
  • Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.

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