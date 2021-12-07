Пентагон підготував план евакуації посольства США з України – ЗМІ

У Вашингтоні слабо вірять у свої санкції

Американці готуються до евакуації свого посольства / Колаж "Сьогодні"

Влада США розробляє план евакуації своїх громадян з України на випадок, якщо Росія почне вторгнення на територію нашої країни.

Про це повідомив американський телеканал СNN, посилаючись на джерела.

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"Похмурий брифінг"

Джерела телеканалу повідомили, що план евакуації розробляє та здійснюватиме Пентагон.

Про нього стало відомо увечері під час спеціального брифінгу, який для сенаторів провела помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд. Джерела CNN назвали ці збори "похмурим брифінгом".

Нуланд розповіла про пакет жорстких санкцій, який готує адміністрація у відповідь на можливий напад Росії на Україну. Проте зізналася, що американські варіанти стримування РФ від вторгнення очевидно обмежені.

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Офіційні особи США наголосили, що досі неясно, чи прийняв президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення. Але він накопичив достатньо сил, засобів та запасів біля кордонів України, щоб у найкоротші строки піти в атаку.

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