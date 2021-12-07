Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚑 Трагічна ДТП під Черніговом Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн ⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон
СЬОГОДНІ Влада Події

"Буде кривава бійня" – небезпечний прогноз від Міноборони про російське вторгнення

Наталія Магдик Наталія Магдик
7 грудня, 11:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рєзніков вважає, що у разі вторгнення в Україну, російські солдати поїдуть додому у трунах
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія у разі захоплення України навряд чи здобуде перемогу. Таку думку висловив Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN , коментуючи можливе вторгнення РФ до нашої країни

"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Швидше за все – це буде кривава бійня, російські хлопці теж повертатимуться в трунах", – сказав він.

Також міністр зазначив, що Україна не хоче, щоб американські чи канадські солдати воювали за неї, але наша країна потребує підтримки.

Реклама

Напередодні Рєзніков заявляв, що відсутність паніки в українському суспільстві та підтримка міжнародних партнерів можуть знизити ймовірність вторгнення Росії в Україні. Також він повідомив, що загальна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 цей . Росія постійно поповнює війська і збільшує свою присутність.

Все залежить від переговорів

7 грудня президенти США та Росії проведуть переговори у закритому режимі, в яких обговорять взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО . Для цього вперше буде використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів двох країн, проте до цього простоювала .

Одним із головних приводів організації переговорів стала загроза вторгнення Росії в Україну, яка за найгірших сценаріїв може призвести до третьої світової війни.

Реклама

Політолог-міжнародник Максим Ялі заявляв, що Путін на майбутніх переговорах із американським лідером Джо Байденом намагатиметься переконати його вчинити тиск на президента України Володимира Зеленського у питанні реалізації політичної частини Мінських угод. Саме для цього він планомірно піднімає ставки.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

 Дивитись усі статті
Влада
Наші автори
Ірина Ковальчук Тепер із дому не вийти? У Шотландії здивували новими COVID-обмеженнями Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Богдан Приходько Путін і Байден можуть укласти велику угоду щодо України – експерт Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

7 грудня 1991. Неподалік від польського кордону на держдачі Віскулі у Біловезькій пущі проходить зустріч президентів України, Росії та Білорусі

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.38

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.91

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

72 229

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти