То евакуація з України буде? У посольстві США відповіли

Уряд США поки що не розглядає питання щодо евакуації урядового персоналу США чи американських громадян із України.
Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.
"Всупереч новинам уряд США поки що не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Проводимо нормальне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми робимо, на випадок погіршення ситуації з безпекою", – йдеться у повідомленні.
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Що відомо?
Раніше CNN з посиланням на джерело повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант потенційної евакуації американців з України у разі настання Росії та виникнення загрози безпеці.
За словами співрозмовників каналу, плануванням евакуації на випадок непередбачуваних обставин займається Пентагон.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.
- Крім того, агентство Bloomberg з посиланням на американську розвідку повідомило, що Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати з 15 листопада.