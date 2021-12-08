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То евакуація з України буде? У посольстві США відповіли

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
8 грудня, 10:31
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Посольство США в Україні заперечує підготовку до евакуації американських громадян. Фото: колаж "Сьогодні"
Посольство США в Україні заперечує підготовку до евакуації американських громадян. Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд США поки що не розглядає питання щодо евакуації урядового персоналу США чи американських громадян із України.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

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"Всупереч новинам уряд США поки що не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Проводимо нормальне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми робимо, на випадок погіршення ситуації з безпекою", – йдеться у повідомленні.

Що відомо?

Раніше CNN з посиланням на джерело повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант потенційної евакуації американців з України у разі настання Росії та виникнення загрози безпеці.

За словами співрозмовників каналу, плануванням евакуації на випадок непередбачуваних обставин займається Пентагон.

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