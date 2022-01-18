Угроза вторжения: российские дипломаты начали массово покидать Украину

Россия готовила план эвакуации своих сотрудников еще с прошлого года

Россия эвакуирует из Украины семьи своих дипломатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Украины выехали 7 российских дипломатов. Об этом пишет издание The New York Times.

В статье отмечается, что в Москву 5 января уехали 18 человек, в основном – это дети и жены дипломатов российского посольства в Киев. Кроме того, в ближайшие дни Киев и Львов покинут еще около 30 членов семей российских дипломатов.

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Дипломатам в двух других консульствах сказали приготовиться к отезду.

Официальный представитель США сообщил, что Вашингтон заранее знал о готовящейся эвакуации.

"Есть информация о том, что в конце декабря и начале января российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов из посольства России в Украине", – говорится в заявлении.

А что говорят в Москве?

В Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины, пишут российские СМИ.

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"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", – заявили в российском ведомстве.

Сложный период

Украина вступает в опасный период. В феврале наша страна может столкнуться с новой российской агрессией, причем изнутри страны.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщал, что в Украине сохраняются угрозы из-за деятельности российских шпионов и диверсантов, которые развернули на украинской территории свои шпионские сети.

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Также ожидается, что Россия устроит военную провокацию, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Белый дом рассказал об уровнях этой спецоперации.

Не исключено, что из-за утечки химикатов в Горловке Россия может начать провокации перед вторжением в Украину.