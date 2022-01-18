Куда делись дипломаты РФ? В МИД Украины прояснили ситуацию с "эвакуацией"

МИД Украины никто не информировал о том, что российские дипломаты якобы начали массово покидать страну

МИД Украины не получал от РФ информации об эвакуации / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не информировала Украину о том, что сотрудники посольства были отозваны в Москву. Об этом "Сегодня" рассказал спикер украинского МИДа Олег Николенко.

По его словам, им не поступала информация от других посольств о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

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Он отметил, что МИД Украины не планирует эвакуировать украинских дипломатов из Российской федерации.

"В данный момент на территории РФ функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске", – сказал он.

Николенко также сообщил, что, не смотря на сложные отношения с РФ, дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи.

В тоже время, МИД РФ также опроверг информацию о высылке своих сотрудников сообщив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

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Ситуация с послами

18 января издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось о том, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. Часть выехала в начале января и ожидается, что еще несколько покинут страну в ближайшее время.

В России Украину представляют только консулы, а российский посол уехал из Киева в 2016 году. РФ не против вернуть послов, но официальный Киев не рассматривает эту идею.

Путин сокращает штат дипмиссии

Посольство США в России может быть вынуждено свести свою работу к выполнению лишь технических функций. Это связано с тем, что Россия внесла ограничения в отношении дипмиссий. Кроме того, США отправят домой еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников в ближайшие месяцы.