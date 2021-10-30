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Пора домой. США высылают 55 российских дипломатов – МИД РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 октября, 11:41
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Гава МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон "раскрутил спираль конфронтации"
Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Фото: REUTERS/Anton Vaganov

США отправят домой еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников в ближайшие месяцы. Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Об этом сообщает МИД РФ.

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Министерство иностранных дел РФ опубликовало ответ Захаровой на вопрос журналистов о работе дипломатических представительств России и США. Согласно этой информации, в России ожидают, что в ближайшие месяцы США вышлют 55 сотрудников российских дипломатических представительств.

"У американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", – заявила Захарова.

Она обвинила Вашингтон в том, что тот "раскрутил спираль конфронтации, поставив на поток – в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года – такую деструктивную практику, как конфискация российской дипсобственности и массовые высылки сотрудников загранучреждений".

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По информации Захаровой, с конца 2016 года США "под разными предлогами" выслали более сотни российских сотрудников и членов их семей.

Путин сокращает штат дипломатической миссии США в Москве

  • Посольство США в России может быть вынуждено свести свою работу к выполнению лишь технических функций. Это связано с тем, что Россия внесла ограничения в отношении дипмиссий.
  • Штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в начале 2017 года до 120 в настоящий момент. В дипмиссии не хватает сотрудников для выполнения базовых задач, таких как открытие и закрытие ворот, обеспечение безопасности телефонных звонков или управление лифтами.
  • Сокращение штата дипломатической миссии США в Москве связано с указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля, запрещающим, в частности, нанимать россиян и граждан третьих стран дипмиссиям "недружественных" государств, к которым позднее были отнесены США и Чехия.
  • В связи с этим запретом посольство США объявило, что практически перестанет оказывать консульские услуги, в частности, прекратит выдавать неиммиграционные визы для недипломатов.
  • В 2017 году Путин распорядился, чтобы американские дипломатические миссии в России сократили количество своих сотрудников на 755 человек – в ответ на санкции, введенные из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в США 2016 года.

Ранее мы сообщали, что в России остались без виз в США. Госдепартамент отнес граждан России к категории "Homeless Nationalities" ("бездомные национальности").

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