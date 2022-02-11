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"Йде боротьба": Кулеба пояснив заклик до громадян США покинути Україну

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 лютого, 14:58
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Росія намагається звинуватити Україну в тому, що це вона готує якісь агресивні дії
Кулеба вирушить до Вашингтона на важливі переговори. Колаж "Сьогодні"
Кулеба вирушить до Вашингтона на важливі переговори. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заклик президента США Джо Байдена про евакуацію дипломатів. За його словами, нічого нового у цій заяві немає.

Про це він сказав під час брифінгу.

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"Ми знаємо позицію Сполучених Штатів, які вже робили такі заяви, вони почали з евакуації членів сімей співробітників посольства. Тому ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації", – сказав Кулеба.

Він також прокоментував допущену главою МЗС РФ заяву про часткову евакуацію російських дипломатів з України.

"Цю заяву потрібно розглядати в контексті наративу, що поширюється Росією, про те, що саме Україна готує якісь агресивні дії, якісь наступальні операції. Тому вони намагаються таким чином демонструвати, що їхні дипломати перебувають у небезпеці й потребують захисту. Все це зараз така гра наративів та боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "Хто винен?" – підсумував Кулеба.

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Ситуація із дипломатами

  • 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві. Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав рішення Державного департаменту США щодо від'їзду членів сімей співробітників американського посольства у Києві передчасним.
  • 18 січня американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що з України масово виїжджають російські дипломати.
  • Прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко розповів "Сьогодні", що Росія не інформувала Україну про відкликання співробітників посольства в Москву. За його словами, також не надходила інформація від інших посольств щодо намірів евакуювати своїх співробітників.
  • МЗС РФ також спростувало інформацію про висилку своїх співробітників, повідомивши, що посольство Росії в Києві працює у штатному режимі.
  • 7 грудня американський телеканал СNN із посиланням на свої джерела повідомив, що влада США розробляє план евакуації громадян України на випадок, якщо Росія почне вторгнення на територію нашої країни. Вашингтон повідомив, що поки що не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України через загрозу з боку Росії.

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