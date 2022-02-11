"Йде боротьба": Кулеба пояснив заклик до громадян США покинути Україну

Росія намагається звинуватити Україну в тому, що це вона готує якісь агресивні дії

Кулеба вирушить до Вашингтона на важливі переговори. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заклик президента США Джо Байдена про евакуацію дипломатів. За його словами, нічого нового у цій заяві немає.

Про це він сказав під час брифінгу.

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"Ми знаємо позицію Сполучених Штатів, які вже робили такі заяви, вони почали з евакуації членів сімей співробітників посольства. Тому ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації", – сказав Кулеба.

Він також прокоментував допущену главою МЗС РФ заяву про часткову евакуацію російських дипломатів з України.

"Цю заяву потрібно розглядати в контексті наративу, що поширюється Росією, про те, що саме Україна готує якісь агресивні дії, якісь наступальні операції. Тому вони намагаються таким чином демонструвати, що їхні дипломати перебувають у небезпеці й потребують захисту. Все це зараз така гра наративів та боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "Хто винен?" – підсумував Кулеба.

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Ситуація із дипломатами