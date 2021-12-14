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Гражданство РФ у Гогилашвили? Арахамия объяснил, как решить эту проблему

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
14 декабря, 09:40
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После скандала с замглавы МВД депутат рассказал, как избежать появления россиян в правительстве Украины
Арахамия не сильно критиковал Гогилашвили (слева). Коллаж "Сегодня"
Арахамия не сильно критиковал Гогилашвили (слева). Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит большой проблемы в том, что у замглавы МВД Александра Гогилашвили обнаружили российское гражданство. Такого рода проблемы он предложил решать уголовной ответственностью.

Об этом он сказал журналистам, передают novyny.live.

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Его спросили, не хотят ли "Слуги" провести расследование назначения Гогилашвили с российским паспортом на высокую должность, на что он ответил: "Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель – нет уже заместителя. Дальше двигаемся".

Арахамия отметил, что есть случаи, когда проверка на наличие иностранного гражданства народными депутатами не дает результатов.

"Каким образом службы безопасности могут проверить гражданство? Вы можете спросить человека, он говорит – есть или нет. Оно может засветиться в пересечении границы, в документах, и тогда это станет известно. Если человек имеет, нигде не использовал в пределах Украины и ответил нет, то фактически у спецслужб нет возможности проверить", – сказал нардеп.

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При этом глава фракции "СН" считает, что для решения проблемы нужно ввести уголовную ответственность за ложь в отношении гражданства или двойного гражданства.

"Я, например, выступал за то, чтобы усилить ответственность. Предлагаю сделать уголовную ответственность за ложь относительно гражданства или двойного гражданства. Если кто-то будет знать, что он солгал, а потом это окажется, и это уголовное преступление, тогда большинство людей будут указывать эту информацию. У любых чиновников категории А есть спецпроверка – налоговая, СБУ, МВД, Минюст. Проверка замминистра МВД ничем не отличается от проверки замминистра другого министерства. Надо совершенствовать эту процедуру? Надо сделать уголовную ответственность, и ситуация уладится", – сказал Арахамия.

Скандал с Гогилавшили

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