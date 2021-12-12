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Надеюсь, что он уже написал заявление. Зеленский требует уволить Гогилашвили

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
12 декабря, 15:00
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Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на въезде в зону ООС
Президент намекнул Гогилашвили, что тому стоит написать заявление на увольнение
Президент намекнул Гогилашвили, что тому стоит написать заявление на увольнение / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Требует его увольнения.

Об этом сообщает Telegram-канал главы государства.

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По словам президента, на инцидент с участием Гогилашвили "может быть только одна реакция".

"Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", – заявил он.

Также Зеленский считает, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.

"Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств", – резюмировал президент.

Скандал с Гогилашвили

На блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвиди возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы.

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После скандала с правоохранителями на блокпосту Александр Гогилашвили опубликовал короткое извинение за "чрезмерную эмоциональность"

Глава МВД Денис Монастырский прокомментировал инцидент на блокпосте. По его поручению начали дисциплинарное производство, на это время Гогилашвили отстранят от должности.

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