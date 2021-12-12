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"Сподіваюся, він уже написав заяву". Зеленський вимагає звільнити Гогілашвілі

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 грудня, 15:00
В закладинки
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Гогілашвілі поскандалив з правоохоронцями на в'їзді в зону ООС
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі і вимагає його звільнення.

Про це повідомляє Telegram-канал глави держави.

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За словами президента, на інцидент з Гогілашвілі "може бути лише одна реакція".

"Прошу міністра внутрішніх справ і Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника глави МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником", – заявив він.

Також Зеленський вважає, що відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини.

"Хоч би як там було, відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від займаної посади, соціального статусу або інших обставин", – резюмував президент.

Скандал з Гогілашвілі

На блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські, зажадали зупинитися та показати документи.

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Після скандалу з правоохоронцями на блокпосту Олександр Гогілашвілі опублікував коротке вибачення за "надмірну емоційність".

Глава МВС Денис Монастирський прокоментував інцидент. За його дорученням розпочато дисциплінарне провадження, на цей час Гогілашвілі усунуть з посади.

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Гогілашвілі та президент

Олександр Гогілашвілі ще задовго до призначення був знайомий із президентом Володимиром Зеленським. Через це в Мережі писали про чергове "кумівство" у владі. В соціальних мережах з'явилися фотографії глави держави Володимира Зеленського з Гогілашвілі .

2020 року Зеленський нагородив Гогілашвілі "За самовідданість та високий професіоналізм, виявлені у боротьбі зі злочинністю, сумлінне та бездоганне служіння українському народу".

Крім того стало відомо, що дружина Гогілашвілі Марія Левченко працює особистим помічником Володимира Зеленського.

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