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"Да, я виноват". Гогилашвили написал заявление на увольнение

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
13 декабря, 13:11
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Кабинет министров выдал официальное распоряжение – уволить виновника скандала
Александр Гогилашвили поплатился за дерзкое поведение с полицейскими. Коллаж "Сегодня"
Александр Гогилашвили поплатился за дерзкое поведение с полицейскими. Коллаж "Сегодня"

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили признал свою вину в скандале с полицейскими и написал заявление на увольнение.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Он раскаялся за свое поведение.

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем два года", – написал Гогилашвили.

Также на сайте правительства появилось официальное распоряжение уволить Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел по собственному желанию.

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