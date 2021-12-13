"Так, я винен". Гогілашвілі написав заяву на звільнення

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі визнав свою провину у скандалі з поліцейськими та написав заяву на звільнення.
Про це він повідомив у Facebook.
Він покаявся за свою поведінку.
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"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як два роки", – написав Гогілашвілі.
Також на сайті уряду з'явилося офіційне розпорядження звільнити Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.
За що звільнили
11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські, вимагали зупинитися та показати документи.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал за участю заступника міністра і вимагає його звільнення. І це попри те, що, виявляється, винуватець скандалу навіть був помічений раніше із Зеленським.
- Також стало відомо, що скандал на блокпосту з поліцією – не єдиний. Буквально під кінець листопада Гогілашвілі відзначився неприємним інцидентом з поліцейськими у Києві.
- Читайте детальніше, хто такий Гогілашвілі, який влаштував розбірки на блокпосту.