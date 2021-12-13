Замглавы МВД Гогилашвили уволен – СМИ

Похоже, высокопоставленный чиновник таки понес наказание за свое поведение

Гогилашвили устроил "разборки" на блокпосту / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили за его поведение с полицейскими в Киеве и на Донбассе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

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"Кабмин уволил Гогилашвили", – сообщил источник.

Эту же информацию подтвердил и источник РБК-Украина в правительстве.

За что уволили