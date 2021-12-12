"Ты что, о**ший, что ли?!": новые факты и видео скандала с Гогилашвили

Гогилашвили очень раздражает, что его не узнают правоохранители или же не знают, кто он такой

Гогилашвили устроил перепалку с полицией / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники полиции передали журналисту Украинской правды Михаилу Ткачу видео нового скандала с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили.

На видео, которое датировано 24 ноября, в Киеве автомобиль Гогилашвили остановили патрульные полицейские для проверки документов. Это очень разозлило чиновника. Он начал нецензурно высказываться в адрес правоохранителей и возмущаться, почему "не узнали начальство".

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Полицейские в ответ на выпад заместителя министра внутренних дел пытались объяснить, что только выполняют свою работу.

"Ты дурак вообще? Ты вменяемый? Ты что, тупой? Ты что, о**ший, что ли?!? Что с тобой, тебя что, припудрило? Не доводи, в натуре, завтра ко мне в кабинет придешь", – говорил им чиновник.

Кто такой Гогилашвили

Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия).

Первым местом работы Гогилашвили стал детский сад в Ростове-на-Дону. С 1995 по 1996 год он работал воспитателем. Затем четыре года занимался предпринимательской деятельностью.

2000-2010 – был ответственным по связям с общественностью в фонде социальной адаптации бывших наркозависимых "Выход" в Ростове.

Затем Александр приехал в Киев и два года занимал ту же должность в Центре здоровой молодежи.

Гогилашвили занимался волонтерской деятельностью. Он мастер спорта по дзюдо.

В сентябре 2019 года Гогилашвили назначили на должность заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда. Это была его первая должность в МВД. Сейчас он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Диплом о высшем образовании получил только в 45 лет – непосредственно перед назначением замминистра внутренних дел. В информации на сайте МВД Украины отмечено, что в 2019-м он окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "учет и налогообложение". А в 2020 году – Львовский университет бизнеса и права по специальности "право".

Получил срок за мошенничество

Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", на своей странице в Facebook рассказал новые подробности биографии скандального чиновника. Оказалось, что Гогилашвили имеет судимость за мошенничество и подделку документов. Приговор был вынесен Пролетарским райсудом Ростова-на-Дону 4 сентября 1998 года.

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"Не только высокопоставленный хам, имеющий российское гражданство, – он еще и судимость в России получил", – написал Шевченко.

18 февраля партия "Демократична сокира" требовала уволить Гогилашвили. В партии заявили, что до получения должности в МВД Гогилашвили работал в МАА, где лечат наркозависимых. А после назначения в реестре судебных решений было "около 25 дел по 146-й статье (незаконное лишение свободы) только по прямому упоминанию Международной антинаркотической ассоциации".

Также в партии утверждали, якобы работники ММА похищали и незаконно удерживали людей в больницах.

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Российский след

У Александра Гогилашвили есть паспорт гражданина РФ и индивидуальный налоговый номер в России. Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

Когда Гогилашвили стал замминистра, СМИ нашли на его странице в российской соцсети "Одноклассники" фото с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым. Некоторые российские сайты писали, якобы раньше Гогилашвили был помощником Валуева.

Близок к Зеленскому

Жена чиновника – Мария Левченко, которая знакома с президентом Владимиром Зеленским еще во времена, когда они вместе работали в "95 Квартале". Левченко после выборов получила "повышение". С 2019 года она трудится личным секретарем президента. Известно, что Мария большинство рабочего времени проводит в кабинете Владимира Зеленского.

Скандал на блокпосту

11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с участием заместителя министра и требует его увольнения.