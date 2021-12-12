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Скандал с Гогилашвили: у замглавы МВД обнаружили российский паспорт

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
12 декабря, 15:52
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Гогилашвили получил паспорт гражданина РФ в 2003 году
Появились новые подробности о Гогилашвили
Появились новые подробности о Гогилашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

У заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили есть паспорт гражданина РФ и индивидуальный налоговый номер в России. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

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Кроме того, ему присвоен налоговый номер РФ 616404621705, который указан в базе данных Федеральной налоговой службы РФ. База при поиске предоставляет данные лишь действующих паспортов граждан РФ и их личных налоговых номеров.

Выход из гражданства России или лишение его производится исключительно на основании соответствующего указа президента России.

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По некоторым данным, Гогилашвили находится в Украине с 2010 года.

По информации из открытых источников, он долгое время работал в России. В частности, был помощником Николая Валуева, депутата Государственной думы России от партии "Единая Россия".

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Скандал с Гогилашвили

На блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с участием заместителя министра и требует его увольнения.

Зеленский и Гогилашвили

Александр Гогилашвили еще задолго до назначения был знаком с Владимиром Зеленским. Из-за этого в Сети писали об очередном "кумовстве" во власти. В социальных сетях появились фотографии главы государства Владимира Зеленского с Гогилашвили.

В 2020 году Зеленский наградил Гогилашвили "за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с преступностью, добросовестное и безупречное служение украинскому народу".

Кроме того, стало известно, что жена Гогилашвили Мария Левченко работает личным помощником Владимира Зеленского.

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