"Ти що, о**ший, чи що?!": нові факти та відео скандалу з Гогілашвілі

Гогілашвілі дуже дратує, що його не впізнають правоохоронці або не знають, хто він такий

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники поліції передали журналісту Української правди Михайлу Ткачу відео нового скандалу з заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.

На відео, яке датоване 24 листопада, у Києві автомобіль Гогілашвілі зупинили патрульні поліцейські для перевірки документів. Це дуже розлютило чиновника. Він почав нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронців та обурюватись, чому "не впізнали начальство".

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Поліцейські у відповідь на слова заступника міністра внутрішніх справ намагалися пояснити, що виконують свою роботу.

Ти дурний взагалі? Ти притомний? Ти що, тупий? Ти що, о**ший, чи що?!? Що з тобою, тебе що, припудрило? Не доводь, у натурі, завтра до мене в кабінет прийдеш", – казав їм чиновник.

Хто такий Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року в Тбілісі (Грузія).

Першим місцем роботи Гогілашвілі став дитячий садок у Ростові-на-Дону. З 1995 до 1996 року він працював вихователем. Потім чотири роки займався підприємницькою діяльністю.

2000-2010 – був відповідальним зі зв'язків з громадськістю у фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних "Вихід" у Ростові.

Потім Олександр приїхав до Києва і два роки обіймав ту саму посаду у Центрі здорової молоді.

Гогілашвілі займався волонтерською діяльністю. Він є майстром спорту з дзюдо.

У вересні 2019 року Гогілашвілі призначили на посаду заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який тоді очолював відомство. Це була його перша посада у МВС. Тепер він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Диплом про вищу освіту отримав лише в 45 років – безпосередньо перед призначенням заступником міністра внутрішніх справ. В інформації на сайті МВС України зазначено, що в 2019-му він закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "облік та оподаткування". А в 2020 році – Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "право".

Отримав строк за шахрайство

Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ", на своїй сторінці в Facebook розповів нові подробиці про біографію скандального чиновника. Виявилося, що Гогілашвілі судили за шахрайство та підробку документів. Вирок було ухвалено Пролетарським райсудом Ростова-на-Дону 4 вересня 1998 року.

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"Не тільки високопоставлений хам, який має російське громадянство, – він ще й судимість у Росії отримав", – написав Шевченко.

18 лютого партія "Демократична сокира" вимагала звільнити Гогілашвілі. У партії заявили, що до отримання посади в МВС Гогілашвілі працював у МАА, де лікують наркозалежних. А після призначення у реєстрі судових рішень було "близько 25 справ за 146-ю статтею (незаконне позбавлення волі) лише за прямою згадкою Міжнародної антинаркотичної асоціації".

Також у партії стверджували, нібито працівники ММА викрадали та незаконно тримали людей у лікарнях.

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Російський слід

В Олександра Гогілашвілі є паспорт громадянина РФ та індивідуальний податковий номер у Росії. Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року в Ленінському районі Ростова-на-Дону.

Коли Гогілашвілі став заступником міністра, ЗМІ знайшли на його сторінці у російській соцмережі "Одноклассники" фото з депутатом Держдуми РФ Миколою Валуєвим. Деякі російські сайти писали, нібито раніше Гогілашвілі був помічником Валуєва.

Близький до Зеленського

Дружина чиновника – Марія Левченко, яка знайома з президентом Володимиром Зеленським ще за часів, коли вони разом працювали у "95 Кварталі". Левченко після виборів отримала "підвищення". З 2019 року вона працює власним секретарем президента. Відомо, що Марія більшість робочого часу проводить у кабінеті Володимира Зеленського.

Скандал на блокпосту

11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські, зажадали зупинитися та показати документи

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал за участю заступника міністра і вимагає його звільнення.