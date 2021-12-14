Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Заборона пакетів 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Влада Події

Громадянство РФ у Гогілашвілі? Арахамія пояснив, як вирішити цю проблему

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
14 грудня, 09:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після скандалу із заступником голови МВС депутат розповів, як уникнути появи росіян в уряді України
Арахамія не сильно критикував Гогілашвілі (ліворуч). Колаж "Сьогодні"
Арахамія не сильно критикував Гогілашвілі (ліворуч). Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить великої проблеми в тому, що у заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі виявили російське громадянство. Такі проблеми він запропонував вирішувати кримінальною відповідальністю.

Про це він сказав журналістам, передають novyny.live.

Реклама

Його запитали, чи не хочуть "Слуги" провести розслідування призначення Гогілашвілі з російським паспортом на високу посаду, на що він відповів: "Я не бачу такого великого суспільного значення у цьому процесі. Ну, був заступник – немає вже заступника. Далі рухаємось".

Арахамія зазначив, що є випадки, коли перевірка на наявність іноземного громадянства народними депутатами не дає результатів.

"Яким чином служби безпеки можуть перевірити громадянство? Ви можете запитати людину, вона каже – є чи ні. Воно може засвітитися у перетині кордону, у документах, і тоді це стане відомо. Якщо людина має, ніде не використала в межах України і відповіла ні , то фактично спецслужби не мають можливості перевірити", – сказав нардеп.

Реклама

При цьому глава фракції "СН" вважає, що для вирішення проблеми потрібно запровадити кримінальну відповідальність за брехню стосовно громадянства чи подвійного громадянства.

"Я, наприклад, виступав за те, щоб посилити відповідальність. Пропоную зробити кримінальну відповідальність за брехню щодо громадянства чи подвійного громадянства. Якщо хтось знатиме, що він збрехав, а потім це виявиться, і це кримінальний злочин, тоді більшість людей будуть вказувати цю інформацію. У будь-яких чиновників категорії А є спецперевірка – податкова, СБУ, МВС, Мін'юст. Перевірка заступника міністра МВС нічим не відрізняється від перевірки заступник міністра іншого міністерства. Потрібно вдосконалювати цю процедуру? Треба зробити кримінальну відповідальність, і ситуація залагодиться", – сказав Арахамія.

Скандал з Гогілавшилі

Читайте також сайт "Сьогодні" розбирався, чим закінчиться витівка ставленика Зеленського для Банкової та України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

59 838

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти