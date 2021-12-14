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Гогилашвили "поймал звезду". Чем закончится выходка ставленника Зеленского для Банковой и Украины

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
14 декабря, 05:45
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Хамское поведение Гогилашвили оголило целую "папку" скандальных фактов из биографии чиновника
Политтехнологи разделились во мнении, ударит ли скандал с єкс-замминстра МВД по рейтингу президента / Коллаж "Сегодня"
Политтехнологи разделились во мнении, ударит ли скандал с єкс-замминстра МВД по рейтингу президента / Коллаж "Сегодня"

Еще неделю назад его не узнавали в лицо даже подчиненные. Сегодня уже бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили— герой и зачинатель масштабного скандала. Чем известен одиозный чиновник и почему его выходки могут навредить не только президенту, но и всей Украине?

Скандалил со всеми, кто ниже по рангу

11 декабря в Сети появилось видео, как замглавы МВД покрывает нецензурной бранью полицейских, которые потребовали у него остановиться и показать документы. События происходили на блокпосту в Краматорске Донецкой области. Гогилашвили начал возмущаться, что сотрудники правопорядка его не узнали.

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Оказалось, подобное поведение по отношению к правоохранителям чиновник демонстрировал не впервые. В распоряжении СМИ оказалось видео, датировано 24 ноября, на котором Гогилашвили вел себя так же агрессивно и вызывающе. Мол, на дороге останавливают, проверки устраивают и "не узнают начальство".

На инциденты сразу же отреагировалглава МВД Денис Монастырский приказом об отстранении скандалиста от должности. Затем последовал ответпрезидента Украины Владимира Зеленского. Он потребовал уволить бесцеремонного чиновника. Через пару дней и сам "виновник торжества" обнародовал рапорт об отставке.

"Поймал звезду" на высокой должности

Этот скандал мог бы утихнуть достаточно быстро, если бы не несколько "но". У правой руки главы МВД, как оказалось, имеется паспорт гражданина Российской Федерации. Его обвиняют в работе на "Единую Россию", незаконном удержании наркозависимых и "кумовстве". Жена Гогилашвили Мария Левченко работает личным помощником Зеленского. Да и сам горе-чиновник на фото годичной давности позирует с гарантом в обнимку.

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По словам политтехнолога Бориса Тизенгаузена, два года на должности в министерстве могут серьезно вскружить голову любому:

"О видео депутатов, которые до депутатства были адекватными людьми, а после ловили эту звезду и становились совершенно другими. Это касается не только депутатов, но и всех политиков", — отметил эксперт в разговоре с журналистом "Сегодня".

Борис Тизенгаузен говорит о "звездной болезни" у чиновников высокого ранга / Фото: prefiksblog.com.ua
Борис Тизенгаузен говорит о "звездной болезни" у чиновников высокого ранга / Фото: prefiksblog.com.ua

Должен был пройти проверку

Политтехнолог Петр Охотин заметил, что реакция вышестоящих была быстрой и правильной. Но как быть с тем, что чиновник с таким наборов "скелетов" в биографии занимал столь высокую должность?

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"Относительно проверок идет вопрос скорее к тем людям, которые работают в контрразведке. В Украине существует целая структура, которая занимается проверкой этих людей. Если Гогилашвили проходил проверку, то, скорее всего, по нему были сделаны выводы, что он может занимать этот пост", – рассказал Охотин.

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Никто не застрахован от инцидентов

Борис Тизенгаузенсомневается, что эта ситуация нанесет серьезный удар по репутации лично Зеленского.

"Вспомните ту же историю с господином Мецгером (бывший глава АО Укрэксимбанка, которому инкриминируют нападение на журналистов — Ред.), там тоже реакция довольно быстро поступила. Все зависит от того, как руководство будет реагировать на эти поступки. Если будет пытаться умолчать, замять, то конечно же, получит негатив. А если моментально — это может даже добавить. Потому что у нас люди хотят какой-то карающий меч справедливости", — поделился политтехнолог.

Ожидания не стали реальностью

П олитический консультант и технолог Андрей Бодров уверяет в противоположном: образ карателя и борца с "разбойниками" закончился.

"И через свои сценические образы и через тот самый пресловутый сериал Зеленский строил образ несистемного кандидата, который пришел изменить старые устои. Одним из упреков в сторону предшественников было кумовство и злоупотребление властью в интересах близких лиц. Это дает новый сигнал избирателю, что Зеленский, фактически, перенял все негативные черты старых элит", — прокомментировал Бодров эксклюзивно для нашего издания.

Андрей Бодров считает, что эпизод с Гогилашвили рушит имидж президента / Фото: Facebook
Андрей Бодров считает, что эпизод с Гогилашвили рушит имидж президента / Фото: Facebook

Эксперт считает, что имиджевые потери будут носить необратимый характер и станут измеряться уже не в долях, а в единицах и, возможно, десятках процентов в рейтинге.

Скандал международного уровня

Подобные выходки приближенных к главе государства могут быть опасны тем, что могут нанести ущерб репутации целого государства. Такое мнение сайту "Сегодня" озвучил политтехнолог Денис Богуш :

"Если это раскрутится сейчас, то все наши международные партнеры: Америка, Германия, Великобритания, Канада, которые услышали, что мы сами назначили гражданина РФ на одну из должностей в министерство, которое занимается государственной безопасностью, перестанут с нами считаться. Какие нам секреты, какую нам разведывательную информацию, какое нам вооружение давать?".

Денис Богуш говорит, что из-за скандалов иностранные партнеры могут перестать с нами считаться / Фото: krokus.tv
Денис Богуш говорит, что из-за скандалов иностранные партнеры могут перестать с нами считаться / Фото: krokus.tv

Напомним также: ранее сообщалось о том, что фамилия скандального чиновника оказалась в базе "Миротворец".

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