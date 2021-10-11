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Мецгер уволился из Укрэксимбанка

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 октября, 20:33
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"Надеюсь, что данный шаг поможет восстановлению доверия к банку"
После суда Евгений Мецгер написал заявление об уходе с работы / Коллаж "Сегодня"
После суда Евгений Мецгер написал заявление об уходе с работы / Коллаж "Сегодня"

Глава АО Укрэксимбанк Евгений Мецгер написал заявление об увольнении и выложил его в соцсети. Банкир сделал это через несколько часов после того, как суд выбрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в деле о препятствовании работе журналистов.

"Надеюсь, что данный шаг поможет восстановлению доверия к банку", – написал Евгений Мецгер в Фейсбуке.

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По собственному желанию

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг – единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", – написал банкир в соцсетях.

Также банкир написал, что практически вся его карьера была связана с этим банком. "Именно здесь я начал работать еще в 2006 году. За это время прошел различные ступени. В 2020 году возглавил банк", – рассказал Мецгер в своей публикации.

"Надо сказать, что за это время банк стал действительно крепче. Были реализованы сотни проектов, которые усилили и банк и украинскую экономику. Банк в 2021 году получил прибыли уже 1,75 млрд грн. Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно – услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка", – написал Евгений Мецгер.

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Что известно

  • Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
  • В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
  • В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.

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