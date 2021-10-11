Мецгер уволился из Укрэксимбанка

"Надеюсь, что данный шаг поможет восстановлению доверия к банку"

После суда Евгений Мецгер написал заявление об уходе с работы / Коллаж "Сегодня"

Глава АО Укрэксимбанк Евгений Мецгер написал заявление об увольнении и выложил его в соцсети. Банкир сделал это через несколько часов после того, как суд выбрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в деле о препятствовании работе журналистов.

"Надеюсь, что данный шаг поможет восстановлению доверия к банку", – написал Евгений Мецгер в Фейсбуке.

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По собственному желанию

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг – единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", – написал банкир в соцсетях.

Также банкир написал, что практически вся его карьера была связана с этим банком. "Именно здесь я начал работать еще в 2006 году. За это время прошел различные ступени. В 2020 году возглавил банк", – рассказал Мецгер в своей публикации.

"Надо сказать, что за это время банк стал действительно крепче. Были реализованы сотни проектов, которые усилили и банк и украинскую экономику. Банк в 2021 году получил прибыли уже 1,75 млрд грн. Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно – услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка", – написал Евгений Мецгер.

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