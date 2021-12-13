Гогилашвили попал в базу "Миротворца" – в чем его обвиняют

Среди причин внесения чиновника в базу называют нарушение законодательства Украины

Причиной внесения в базу стали его скандалы на блокпосту и с полицией в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

После скандала на одном из блокпостов на Донбассе заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили внесли в список базы данных сайта "Миротворец".

В чем обвиняют Гогилашвили

"Гогилашвили обвиняют в "нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности", "присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины", а также в "нарушении законодательства Украины о гражданстве", – говорится в сообщении сайта.

Также на сайте размещена информация о наличии у чиновника паспорта гражданина РФ. Его политик получил еще в 2012 году. Ранее эту информацию сообщали журналисты-расследователи.

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13 декабря Кабинет министров Украины уволил Гогилашвили за его поведение с полицейскими в Киеве и на Донбассе.

Скандалы

11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с участием заместителя министра и требует его увольнения.

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Позже было опубликовано еще одно видео. На нем автомобиль Гогилашвили остановили патрульные полицейские для проверки документов. Это очень разозлило чиновника. Он начал нецензурно высказываться в адрес правоохранителей и возмущаться, почему "не узнали начальство".

Российский след

У Александра Гогилашвили есть паспорт гражданина РФ и индивидуальный налоговый номер в России. Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

Когда Гогилашвили стал замминистра, СМИ нашли на его странице в российской соцсети "Одноклассники" фото с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым. Некоторые российские сайты писали, якобы раньше Гогилашвили был помощником Валуева.

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Что связывает с Зеленским

Жена чиновника – Мария Левченко, которая знакома с президентом Владимиром Зеленским еще во времена, когда они вместе работали в "95 Квартале". Левченко после выборов получила "повышение". С 2019 года она трудится личным секретарем президента. Известно, что Мария большинство рабочего времени проводит в кабинете Владимира Зеленского.

Читайте подробнее, кто такой Гогилашвили, устроивший разборки на блокпосту.