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Гогілашвілі "зловив зірку". Чим закінчиться витівка ставленика Зеленського для Банкової та України

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
14 грудня, 05:45
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Хамська поведінка Гогілашвілі оголила цілу "папку" скандальних фактів з біографії чиновника
Політтехнологи розділились у думці, чи вдарить скандал із екс замміністра МВС по рейтингу президента / Колаж "Сьогодні"
Політтехнологи розділились у думці, чи вдарить скандал із екс замміністра МВС по рейтингу президента / Колаж "Сьогодні"

Ще тиждень тому його не впізнавали в обличчя навіть підлеглі. Сьогодні вже колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі — герой та зачинатель масштабного скандалу. Чим відомий одіозний чиновник і чому його витівки можуть зашкодити не лише президентові, а й усій Україні?

Скандали з усіма, хто нижчий за рангом

11 грудня в Мережі з'явилося відео, як заступник голови МВС покриває нецензурною лайкою поліцейських, які вимагали у нього зупинитися та показати документи. Події відбувалися на блокпосту у Краматорську Донецької області. Гогілашвілі почав обурюватися, що співробітники правопорядку його не впізнали.

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З’ясувалося, подібну поведінку щодо правоохоронців чиновник демонстрував не вперше. У розпорядженні ЗМІ з’явилося відео, датоване 24 листопада, на якому Гогілашвілі поводився так само агресивно і зухвало. Мовляв, на дорозі зупиняють, перевірки влаштовують та "не впізнають начальство".

На інциденти одразу ж відреагувавглава МВС Денис Монастирський наказом про усунення скандаліста з посади. Потім пішла відповідьпрезидента України Володимира Зеленського. Він вимагав звільнити безцеремонного чиновника За кілька днів і сам "винуватець урочистості" оприлюднив рапорт про відставку.

"Впіймав зірку" на високій посаді

Цей скандал міг би вщухнути досить швидко, якби не декілька "але". У правої руки голови МВС, як з’ясувалося, є паспорт громадянина Російської Федерації. Його звинувачують у роботі на "Єдину Росію", незаконному утриманні наркозалежних та "кумівстві". Дружина Гогілашвілі Марія Левченко працює особистим помічником Зеленського. Та й сам горе-чиновник на фото річної давнини позує обійнявшись з гарантом.

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За словами політтехнолога Бориса Тизенгаузена, два роки на посаді в міністерстві можуть серйозно закрутити голову будь-кому:

"Про відео депутатів, які до депутатства були адекватними людьми, а потім ловили цю зірку і ставали зовсім іншими. Це стосується не лише депутатів, а й усіх політиків", – зазначив експерт у розмові з журналістом "Сьогодні".

Борис Тізенгаузен говорить про "зіркову хворобу" у чиновників високого рангу / Фото: prefiksblog.com.ua
Борис Тізенгаузен говорить про "зіркову хворобу" у чиновників високого рангу / Фото: prefiksblog.com.ua

Мав пройти перевірку

Політтехнолог Петро Охотін зауважив, що реакція високих чинів була швидкою та правильною. Але як бути з тим, що чиновник з таким набором "скелетів" у біографії обіймав таку високу посаду?

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"Щодо перевірок буде питання скоріше до тих людей, які працюють у контррозвідці. В Україні існує ціла структура, яка займається перевіркою цих людей. Якщо Гогілашвілі проходив перевірку, то, найімовірніше, щодо нього було зроблено висновки, що він може обіймати цю посаду", – розповів Охотін.

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Ніхто не застрахований від інцидентів

Борис Тизенгаузен сумнівається, що ця ситуація завдасть серйозного удару по репутації особисто Зеленського.

"Згадайте ту ж історію з паном Мецгером (колишній голова АТ Укрексімбанку, якому інкримінують напад на журналістів – Ред.), там теж реакція досить швидко надійшла. Все залежить від того, як керівництво реагуватиме на ці вчинки. Якщо намагатиметься замовчати, зам'яти, то звичайно ж, отримає негатив. А якщо миттєво це може навіть додати. Тому що у нас люди хочуть якийсь караючий меч справедливості", — поділився політтехнолог.

Очікування не стали реальністю

П олітичний консультант і технолог Андрій Бодров запевняє у протилежному: образ карателя та борця з "розбійниками" закінчився.

"І через свої сценічні образи і саме через той горезвісний серіал Зеленський будував образ несистемного кандидата, який прийшов змінити старі підвалини. Одним із закидів у бік попередників було кумівство та зловживання владою на користь близьких осіб. Це дає новий сигнал виборцю, що Зеленський, фактично, перейняв усі негативні риси старих еліт", – прокоментував Бодров ексклюзивно для нашого видання.

Андрій Бодров вважає, що епізод з Гогілашвілі руйнує імідж президента / Фото: Facebook
Андрій Бодров вважає, що епізод з Гогілашвілі руйнує імідж президента / Фото: Facebook

Експерт вважає, що іміджеві втрати носитимуть незворотний характер і вимірюватимуться вже не в частках, а в одиницях і, можливо, десятках відсотків у рейтингу.

Скандал міжнародного рівня

Подібні витівки наближених до глави держави можуть бути небезпечними тим, що можуть завдати шкоди репутації цілої держави. Таку думку сайту "Сьогодні" озвучив політтехнолог Денис Богуш :

"Якщо це розкрутиться зараз, то всі наші міжнародні партнери: Америка, Німеччина, Велика Британія, Канада, які почули, що ми самі призначили громадянина РФ на одну з посад у міністерство, яке займається державною безпекою, перестануть на нас зважати. Які нам секрети, яку нам розвідувальну інформацію, яке нам озброєння давати?"

Денис Богуш каже, что через скандали іноземні партнери можуть перестати з нами рахуватися / Фото: krokus.tv
Денис Богуш каже, что через скандали іноземні партнери можуть перестати з нами рахуватися / Фото: krokus.tv

Нагадаємо також: раніше повідомлялося про те, що прізвище скандального чиновника опинилося у базі "Миротворець".

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