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ГБР заявило о новых фамилиях по делу, где есть Медведчук и Порошенко

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 00:44
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Глава Государственного бюро расследований пообещал назвать новые фамилии
ГБР пообещало компанию Медведчуку и Порошенко в деле по углю
ГБР пообещало компанию Медведчуку и Порошенко в деле по углю / Фото: Reuters, открытые источники, Коллаж: Сегодня

В "угольном деле", фигурантами которого являются пятый президент Петр Порошенко и народный депутат Виктор Медведчук, появятся новые фигуранты. Об этом рассказал директор Государственного Бюро расследований Алексей Сухачев в программе "Право на владу".

"Было предъявлено подозрение четверым лицам во главе с Медведчуком и Порошенко. Хочу сообщить украинцам, что вскоре вы услышите новые имена и фамилии", — сказал глава ГБР.

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Он также сообщил, что в настоящее время материалы уголовного производства составляют более 120 тысяч страниц документальных материалов.

По словам Сухачева, завершающая стадия дела определена судом как конец августа 2022 года. Но при необходимости сроки могут продлить.

Дело против Порошенко

Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Его подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". В частности, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля группой лиц с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

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Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.

После этого Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Киевский апелляционный суд перенес слушание по апелляции на решение суда об аресте имущества пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко из-за болезни одного из судей. Защита просила как можно быстрее назначить рассмотрение апелляции, ближайшим возможным днем названо 9 марта.

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