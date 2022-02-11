ДБР заявило про нові прізвища у справі, де є Медведчук та Порошенко

Голова Державного бюро розслідувань пообіцяв назвати нові прізвища

/ Фото: Reuters, открытые источники, Колаж: Сьогодні

У "вугільній справі", фігурантами якої є п'ятий президент Петро Порошенко та народний депутат Віктор Медведчук, з'являться нові фігуранти. Про це розповів директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у програмі "Право на владу" .

"Було пред'явлено підозру чотирьом особам на чолі з Медведчуком та Порошенком. Хочу повідомити українцям, що незабаром ви почуєте нові імена та прізвища" , – сказав голова ДБР.

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Він також повідомив, що наразі матеріали кримінального провадження становлять понад 120 тисяч сторінок документальних матеріалів.

За словами Сухачова, завершальну стадію справи визначено судом як кінець серпня 2022 року. Але за необхідності терміни можуть продовжити.

Справа проти Порошенка

Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля групою осіб із тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

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Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.

Після цього Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Київський апеляційний суд переніс слухання щодо апеляції на рішення суду про арешт майна п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка через хворобу одного із суддів. Захист просив якнайшвидше призначити розгляд апеляції, найближчим можливим днем названо 9 березня.

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