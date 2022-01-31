Порошенко відмовився від допиту ДБР: що буде далі

Згідно з Конституцією України, п'ятий президент нічого не порушив. Але як у такому разі справа дійде до суду?

На допиті у ДБР Порошенко відмовився від надання свідчень. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прибув на допит до ДБР і заявив, що відмовляється давати свідчення та підписувати протокол. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що означає небажання Порошенка співпрацювати зі слідством та до чого це приведе.

Що заявили у ДБР

31 січня пресслужба Державного бюро розслідувань заявила, що підозрюваний у скоєнні державної зради та сприянні терористичним організаціям "ЛДНР" нардеп Петро Порошенко відмовився співпрацювати зі слідством.

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Статус народного депутата не дає права ігнорувати Кримінальний процесуальний кодекс. Відмова співпрацювати зі слідством та давати свідчення може свідчити про те, що Петро Порошенко усвідомлює свою провину і саме тому намагається зірвати проведення законних процесуальних дій", – заявили у ДБР.

Як прокоментував Порошенко

Зі свого боку Порошенко заявив, що прибув на допит, оскільки є відповідальним політиком, але свідчити відмовився, тому що "не збирається брати участь у шоу".

"Це все – шоу. Шоу в стилі Зеленського, де він намагається відвернути увагу від серйозних проблем у безпеці держави, в енергетиці, економіці, у валютно-курсовій політиці, що демонструють його нікчемність", – заявив Порошенко біля будівлі ДБР.

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Нардеп зазначив, що через допит не зміг бути присутнім на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради та поставити на порядок денний законопроєкт про збільшення фінансування ЗСУ, оборонних замовлень та зарплат військовослужбовців. Крім того, раніше через дії ДБР та прокуратури він не зміг прибути до Брюсселя на переговори про військову допомогу НАТО Україні.

"Там же проходила Рада міністрів закордонних справ ЄС, у мене було заплановано кілька зустрічей з міністрами закордонних справ ЄС щодо збільшення фінансової та оборонної допомоги державі. У середу чи четвер я мав бути на фронті, щоб передати оборонний комплекс відеоспостереження бригадам, розміщеним "на передку" для того, щоб зберегти життя українським воїнам. Усього цього не сталося, тому що ДБР та прокуратура не відповідають на мої запити про забезпечення такої політичної діяльності, блокують, і саме в цей час вони призначають допит", – пояснив він.

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Петро Порошенко: "ГБР та прокуратура блокують мою політичну діяльність". Фото: прес-служба партії "Європейська солідарність"

Адвокат Порошенка Ілля Новіков додав, що захист заявив про відвід слідчого ДБР.

"Було заявлено відвід слідчому через порушення закону, які полягають у тому, що він систематично намагається надсилати виклики з порушенням терміну. Цей відвід має бути розглянутий слідчим суддею", – сказав Новіков.

Захист як ігнорування

Як зазначає адвокат Іван Ліберман, заява ДБР – мовляв, відмова співпрацювати зі слідством може свідчити про те, що Порошенко усвідомлює свою провину, – не відповідає дійсності.

"Стаття 63 Конституції України говорить про те, що кожному громадянину України гарантовано право відмовитися давати свідчення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначає закон. Це також визначено і міжнародним правом", – пояснює Ліберман.

За його словами, надалі Порошенко також може відмовлятися співпрацювати зі слідством, проте закон зобов'язує його приходити на допит.

"Підозрюваний повинен прибути на допит на виклик слідчого, інакше йому може бути змінено запобіжний захід на домашній арешт або СІЗО. Але давати свідчення він не зобов'язаний. Згідно з Кримінальним кодексом та презумпцією невинуватості, вину підозрюваного має довести сторона звинувачення. Сам же обвинувачений та його захист нічого доводити не повинні й можуть взагалі не реагувати на звинувачення без доказів", – каже Ліберман.

Іван Ліберман: "підозрюваний повинен прибути на допит, але давати свідчення він не зобов'язаний" / Фото: Facebook

Політична вигода

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що відмова Порошенка від надання свідчень є не лише юридично грамотним кроком, а й вигідною для нього з політичного погляду.

"З огляду на те, що справа Порошенка більш політична, ніж кримінальна, все, що він розповів би слідству, могло б використовуватися проти нього політичними опонентами. А "негласне визнання провини Порошенка", про що заявили у ДБР, я в цьому випадку бачу зовсім у протилежному вигляді. Якби Порошенко почав співпрацювати зі слідством, саме це могло б говорити про його причетність до злочину. Цілком ігнорувати слідчих – мудрий хід. Якщо вони підозрюють, нехай вони і доводять", – каже "Сьогодні" Рейтерович.

Ігор Рейтерович: "Справа Порошенка більш політична, ніж кримінальна". Фото: скріншот

Що буде далі

Експерт упевнений, що Порошенко й надалі приходитиме на допити і відмовлятиметься свідчити.

"У такому вигляді слідство триватиме до завершення та передачі справи до суду, але я думаю, це провадження не має перспективи", – підсумував Рейтерович.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля групою осіб із тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Також ми інформували, що Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петрові Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.

Після цього Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України Петрові Порошенку.