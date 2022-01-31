Прийшов, але нічого не сказав: Порошенко відмовився давати свідчення ДБР

Експрезидент заявив, що є відповідальним політиком, але від надання свідчень відмовляється

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прибув на допит у ДБР та заявив, що відмовляється співпрацювати зі слідством.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Політик зазначив, що цю позицію погоджено з адвокатами.

"Але я точно не маю наміру брати участь у цьому шоу. Я не братиму участі й не даватиму жодних свідчень, бо це дуже схоже на сценарій, якби в 1937 році когось закликали працювати з НКВС" , – сказав Порошенко.

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Він назвав справу проти себе "шоу у стилі Зеленського" та "переслідуванням опозиції".

У пресслужбі ДБР повідомили, що п'ятий президент відмовився свідчити слідчому, відмовився підписувати протокол і залишив приміщення Бюро. Про наступну дату виклику п'ятого президента обіцяють повідомити додатково.

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Підозра п'ятому президентові