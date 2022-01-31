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Порошенко отказался от допроса ГБР: что будет дальше

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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31 января, 17:29
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Согласно Конституции Украины, пятый президент ничего не нарушил. Но как в таком случае дело дойдет до суда?
На допросе в ГБР Порошенко отказался от дачи показаний. Фото: коллаж "Сегодня"
На допросе в ГБР Порошенко отказался от дачи показаний. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР и заявил, что отказывается давать показания и подписывать протокол. Сайт "Сегодня" выяснил, что означает нежелание Порошенко сотрудничать со следствием и к чему это приведет.

Что заявили в ГБР

31 января, пресс-служба Государственного бюро расследований заявила, что подозреваемый в совершении государственной измены и содействии террористическим организациям, так называемым "ЛДНР", нардеп Петр Порошенко отказался сотрудничать со следствием.

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"Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс. Отказ сотрудничать со следствием и давать показания может свидетельствовать о том, что Петр Порошенко осознает свою вину и именно поэтому пытается сорвать проведение законных процессуальных действий", – заявили в ГБР.

Как прокомментировал Порошенко

В свою очередь Порошенко заявил, что прибыл на допрос, поскольку является ответственным политиком, но от дачи показаний отказался, потому что "не собирается участвовать в шоу".

"Это все – шоу. Шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, экономике, в валютно-курсовой политике, демонстрирующих его ничтожество", – заявил Порошенко возле здания ГБР.

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Нардеп отметил, что из-за допроса он не смог присутствовать на заседании Согласительного совета Верховной Рады и поставить на повестку дня законопроект об увеличении финансирования ВСУ, оборонных заказов и зарплат военнослужащих. Кроме того, ранее, из-за деятельности ГБР и прокуратуры он не смог прибыть в Брюссель на переговоры о военной помощи НАТО Украине.

"Там же проходил Совет министров иностранных дел ЕС, у меня были запланированы несколько встреч с министрами иностранных дел ЕС по увеличению финансовой и оборонной помощи государству. В среду или четверг я должен был быть на фронте, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, расположенным на "передке" для того, чтобы сохранить жизнь украинским воинам. Всего этого не произошло, потому что ГБР и прокуратура не отвечают на мои запросы по поводу обеспечения такой политической деятельности, блокируют и именно в это время они назначают допрос", – объяснил он.

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Петр Порошенко: "ГБР и прокуратура блокируют мою политическую деятельность". Фото: пресс-служба партии "Европейская солидарность"
Петр Порошенко: "ГБР и прокуратура блокируют мою политическую деятельность". Фото: пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Адвокат Порошенко Илья Новиков добавил, что защитой надрепа был заявлен отвод следователю ГБР.

"Был заявлен отвод следователю из-за нарушений закона, заключающихся в том, что он систематически пытается отправлять вызовы с нарушением срока. Этот отвод должен быть рассмотрен следователем судьей", – сказал Новиков.

Защита в виде игнорирования

Как отмечает адвокат Иван Либерман, заявление ГБР, что отказ сотрудничать со следствием может свидетельствовать о том, что Порошенко осознает свою вину – не соответствует действительности.

"Статья 63 Конституции Украины говорит о том, что каждому гражданину Украины гарантировано право отказаться давать показания в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом. Это также определено и международным правом", – объясняет "Сегодня" Либерман.

По его словам, в дальнейшем Порошенко также может отказываться сотрудничать со следствием, однако закон обязует его приходить на допрос.

"Подозреваемый должен прибыть на допрос по вызову следователя, иначе ему может быть изменена мера пресечения на домашний арест или СИЗО. Но давать показания он не обязан. Согласно уголовному кодексу и презумпции невиновности, вину подозреваемого должна доказать сторона обвинения. Сам же обвиняемый и его защита ничего доказывать не должны и могут вообще не реагировать на обвинения без доказательств", – говорит Либерман.

Иван Либерман: "Подозреваемый должен прибыть на допрос,но давать показания он не обязан"
Иван Либерман: "Подозреваемый должен прибыть на допрос,но давать показания он не обязан" / Фото: Facebook

Политическая выгода

Политолог Игорь Рейтерович считает, что отказ Порошенко от дачи показаний является не только юридически грамотным шагом, но и выгодным для него с политической точки зрения.

"Учитывая, что дело Порошенко более политическое, чем уголовное, все, что он рассказал бы следствию, могло бы использоваться против него политическими оппонентами. А "негласное признании вины Порошенко", о чем заявили в ГБР, я в данном случае вижу совсем в противоположном виде. Если бы Порошенко начал сотрудничать со следствием – именно это могло бы говорить о его причастности к преступлению. Полностью игнорировать следователей – мудрый ход. Раз они подозревают, пусть они и доказывают", – говорит "Сегодня" Рейтерович.

Игорь Рейтерович: "Дело Порошенко более политическое, чем уголовное". Фото: скриншот
Игорь Рейтерович: "Дело Порошенко более политическое, чем уголовное". Фото: скриншот

Что будет дальше

Эксперт уверен, что Порошенко будет продолжать приходить на допросы и отказываться от показаний.

"В таком виде следствие будет тянуться до завершения и передачи дела в суд, но я думаю, у этого производства нет перспективы", – подытожил Рейтерович.

Как сообщал сайт "Сегодня", Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Его подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". В частности, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Также мы информировали, что Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.

После этого Офис Генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

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