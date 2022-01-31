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"Треш і сміття!" Порошенко звинуватив ДБР у підриві його діяльності

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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31 січня, 15:07
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Політик відмовився співпрацювати зі слідством
Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, виступаючи під стінами будівлі Державного бюро розслідувань, заявив, що через дату допитів він не зміг поїхати на Донбас і внести до порядку денного погоджувальної ради ВР обговорення свого законопроєкту про внесення змін до бюджету з різким збільшенням фінансування Збройних Сил України.

Трансляція виступу політика велась на телеканалі "Україна 24".

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За словами Порошенка, ДБР зробило це навмисно, щоб завадити його політичній діяльності. Він також додав, що не зміг виїхати за кордон, де запланував зустрічі із іноземними дипломатами, бо віддав закордонний паспорт.

"Минулого тижня я мав бути в НАТО, у Брюсселі для переговорів про військову допомогу Україні, там же проходила Рада міністрів Євросоюзу, де я мав кілька зустрічей з міністрами закордонних справ Євросоюзу для збільшення фінансової та оборонної допомоги державі", – сказав Порошенко.

Також політик сказав, що цього тижня мав бути на фронті, щоб передати оборонний комплекс відеоспостереження бригадам, які розташовані біля лінії розмежування.

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"Усього цього не сталося, тому що ДБР та прокуратура не відповідали на мої запити щодо такої політичної діяльності" , – додав п'ятий президент.

Він також заявив, що справа проти нього – це переслідування опозиції. А більшість працівників прокуратури нібито називають справу – "треш" та "сміття".

"Це все, дорогі друзі, шоу. Шоу у стилі Зеленського, де він намагається відвернути увагу від серйозних проблем у безпеці держави, в енергетиці, в економіці, у валютно-курсовій політиці" , – підсумував Порошенко.

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Нагадаємо, раніше у ДБР повідомили, що Порошенко відмовився давати свідчення слідчому та залишив приміщення. Також він відмовився підписувати протокол.

Підозра п'ятому президентові

  • Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
  • Крім того, на паспортному контролі у Порошенка відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
  • Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
  • Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенку заставу у розмірі одного мільярда гривень.
  • Після цього Офіс Генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

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