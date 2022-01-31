"Треш і сміття!" Порошенко звинуватив ДБР у підриві його діяльності

Політик відмовився співпрацювати зі слідством

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, виступаючи під стінами будівлі Державного бюро розслідувань, заявив, що через дату допитів він не зміг поїхати на Донбас і внести до порядку денного погоджувальної ради ВР обговорення свого законопроєкту про внесення змін до бюджету з різким збільшенням фінансування Збройних Сил України.

Трансляція виступу політика велась на телеканалі "Україна 24".

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За словами Порошенка, ДБР зробило це навмисно, щоб завадити його політичній діяльності. Він також додав, що не зміг виїхати за кордон, де запланував зустрічі із іноземними дипломатами, бо віддав закордонний паспорт.

"Минулого тижня я мав бути в НАТО, у Брюсселі для переговорів про військову допомогу Україні, там же проходила Рада міністрів Євросоюзу, де я мав кілька зустрічей з міністрами закордонних справ Євросоюзу для збільшення фінансової та оборонної допомоги державі", – сказав Порошенко.

Також політик сказав, що цього тижня мав бути на фронті, щоб передати оборонний комплекс відеоспостереження бригадам, які розташовані біля лінії розмежування.

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"Усього цього не сталося, тому що ДБР та прокуратура не відповідали на мої запити щодо такої політичної діяльності" , – додав п'ятий президент.

Він також заявив, що справа проти нього – це переслідування опозиції. А більшість працівників прокуратури нібито називають справу – "треш" та "сміття".

"Це все, дорогі друзі, шоу. Шоу у стилі Зеленського, де він намагається відвернути увагу від серйозних проблем у безпеці держави, в енергетиці, в економіці, у валютно-курсовій політиці" , – підсумував Порошенко.

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Нагадаємо, раніше у ДБР повідомили, що Порошенко відмовився давати свідчення слідчому та залишив приміщення. Також він відмовився підписувати протокол.

Підозра п'ятому президентові