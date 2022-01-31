"Трэш и мусор!" Порошенко обвинил ГБР в подрыве его деятельности

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, выступая под стенами здания Государственного бюро расследований, заявил, что из-за даты допросов он не смог поехать на Донбасс и внести в повестку дня согласительного совета ВР обсуждение своего законопроекта о внесении изменений в бюджет с резким увеличением финансирования Вооруженных Сил Украины.
Трансляция выступления политика велась на телеканале "Украина 24".
По словам Порошенко, ГБР сделало это намеренно, чтобы помешать его политической деятельности. Он также добавил, что не смог уехать за границу, где запланировал встречи с иностранными дипломатами, потому что отдал загранпаспорт.
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"На прошлой неделе я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине, там же проходил Совет министров Евросоюза, где у меня были намечены несколько встреч с министрами иностранных дел Евросоюза для увеличения финансовой и оборонной помощи государству", – сказал Порошенко.
Также политик сказал, что на этой неделе должен был быть на фронте для того, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены у линии разграничения.
"Всего этого не произошло, потому что ГБР и прокуратура не отвечает на мои запросы по поводу такой политической деятельности", – добавил пятый президент.
Он также заявил, что дело против него это преследование оппозиции. А большинство работников прокуратуры якобы называют дело – "трэш" и "мусор".
"Это все, дорогие друзья, шоу. Шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, в экономике, в валютно-курсовой политике", – подытожил Порошенко.
Напомним, ранее в ГБР сообщили, что Порошенко отказался давать показания следователю и покинул помещение. Также он отказался подписывать протокол.
Подозрение пятому президенту
- Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
- Кроме того, на паспортном контроле у Порошенко отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
- Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
- Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.
- После этого Офис Генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.