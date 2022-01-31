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"Трэш и мусор!" Порошенко обвинил ГБР в подрыве его деятельности

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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31 января, 15:07
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Политик отказался сотрудничать со следствием
Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, выступая под стенами здания Государственного бюро расследований, заявил, что из-за даты допросов он не смог поехать на Донбасс и внести в повестку дня согласительного совета ВР обсуждение своего законопроекта о внесении изменений в бюджет с резким увеличением финансирования Вооруженных Сил Украины.

Трансляция выступления политика велась на телеканале "Украина 24".

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По словам Порошенко, ГБР сделало это намеренно, чтобы помешать его политической деятельности. Он также добавил, что не смог уехать за границу, где запланировал встречи с иностранными дипломатами, потому что отдал загранпаспорт.

"На прошлой неделе я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине, там же проходил Совет министров Евросоюза, где у меня были намечены несколько встреч с министрами иностранных дел Евросоюза для увеличения финансовой и оборонной помощи государству", – сказал Порошенко.

Также политик сказал, что на этой неделе должен был быть на фронте для того, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены у линии разграничения.

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"Всего этого не произошло, потому что ГБР и прокуратура не отвечает на мои запросы по поводу такой политической деятельности", – добавил пятый президент.

Он также заявил, что дело против него это преследование оппозиции. А большинство работников прокуратуры якобы называют дело – "трэш" и "мусор".

"Это все, дорогие друзья, шоу. Шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, в экономике, в валютно-курсовой политике", – подытожил Порошенко.

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Напомним, ранее в ГБР сообщили, что Порошенко отказался давать показания следователю и покинул помещение. Также он отказался подписывать протокол.

Подозрение пятому президенту

  • Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
  • 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
  • Кроме того, на паспортном контроле у Порошенко отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
  • Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
  • Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.
  • После этого Офис Генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

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