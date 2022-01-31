"Трэш и мусор!" Порошенко обвинил ГБР в подрыве его деятельности

Политик отказался сотрудничать со следствием

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, выступая под стенами здания Государственного бюро расследований, заявил, что из-за даты допросов он не смог поехать на Донбасс и внести в повестку дня согласительного совета ВР обсуждение своего законопроекта о внесении изменений в бюджет с резким увеличением финансирования Вооруженных Сил Украины.

Трансляция выступления политика велась на телеканале "Украина 24".

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По словам Порошенко, ГБР сделало это намеренно, чтобы помешать его политической деятельности. Он также добавил, что не смог уехать за границу, где запланировал встречи с иностранными дипломатами, потому что отдал загранпаспорт.

"На прошлой неделе я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине, там же проходил Совет министров Евросоюза, где у меня были намечены несколько встреч с министрами иностранных дел Евросоюза для увеличения финансовой и оборонной помощи государству", – сказал Порошенко.

Также политик сказал, что на этой неделе должен был быть на фронте для того, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены у линии разграничения.

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"Всего этого не произошло, потому что ГБР и прокуратура не отвечает на мои запросы по поводу такой политической деятельности", – добавил пятый президент.

Он также заявил, что дело против него это преследование оппозиции. А большинство работников прокуратуры якобы называют дело – "трэш" и "мусор".

"Это все, дорогие друзья, шоу. Шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, в экономике, в валютно-курсовой политике", – подытожил Порошенко.

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Напомним, ранее в ГБР сообщили, что Порошенко отказался давать показания следователю и покинул помещение. Также он отказался подписывать протокол.

Подозрение пятому президенту