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Без мандата и в СИЗО: Лерос спрогнозировал свою судьбу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
11 ноября, 13:39
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Политик рассказал, каким способом у него отберут мандат
Лерос не исключает, что может оказаться за решеткой
Лерос не исключает, что может оказаться за решеткой / Фото: Коллаж: Сегодня

Внефракционный народный депутат Гео Лерос допускает, что дело на него завели с целью лишения мандата. Об этом он рассказал изданию Новое время.

"Мне вручают подозрение по статье хулиганство с особым цинизмом. Средний палец в Верховной Раде – это особый цинизм. Основная цель этой истории в том, чтобы лишить меня депутатского мандата, и чтобы я не критиковал в парламенте режим Зеленского", – рассказал он.

Политик отметил, что по словам его источников, его намерены посадить в СИЗО.

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Также Лерос рассказал о том, каким способом его будут лишать мандата.

"По закону, когда ты получает приговор в уголовном деле, то автоматически лишаешься мандата", – сообщил он.

Накануне Государственное бюро расследований вручило подозрение внефракционному народному депутату Гео Леросу за то, что он показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому на заседании Верховной Рады.

Скандал с Леросом в Раде

  • 4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. Глава государства присутствовал при назначении нового министра обороны. После этого Лерос объяснил свой поступок.
  • Тем временем депутаты потребовали наказать Лероса за такой жест в парламенте. В "Слуге народа" назвали такое поведение недопустимым в сессионном зале.
  • После инцидента Сеть взорвалась мемами на средний палец Лероса Зеленскому. Один из пользователей собрал главных пошляков парламента в одном кадре.
  • Это не первая скандальная история, в которую попадает пока еще народный депутат Гео Лерос, год назад исключенный из провластной фракции "Слуга народа".
  • В конце сентября известный меценат и коллекционер скульптурного и живописного искусства Игорь Воронов рассказал, как Лерос пытался его вовлечь в грязную политику.
  • В начале сентября народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко и внефракционный Гео Лерос устроили стычку возле парламентской трибуны. А все из-за высказываний последнего в адрес президента и главы Офиса президента.

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