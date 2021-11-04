Гео Лероса требуют наказать за средний палец Зеленскому в Раде

"Слуги" хотят, чтобы нардеп Лерос ответил за свои действия

"Слуги народа" обратились в регламентный комитет. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Гео Лерос показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады. Такие действия Лероса возмутили представителей президентской фракции.

Как сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, они обратились в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение относительно поведения народного депутата.

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В "Слуге народа" назвали такое поведение недопустимым в сессионном зале парламента.

Леросу грозит три года тюрьмы