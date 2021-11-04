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Гео Лероса требуют наказать за средний палец Зеленскому в Раде

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
4 ноября, 15:57
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"Слуги" хотят, чтобы нардеп Лерос ответил за свои действия
"Слуги народа" обратились в регламентный комитет. Фото: коллаж "Сегодня"
"Слуги народа" обратились в регламентный комитет. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Гео Лерос показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады. Такие действия Лероса возмутили представителей президентской фракции.

Как сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, они обратились в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение относительно поведения народного депутата.

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В "Слуге народа" назвали такое поведение недопустимым в сессионном зале парламента.

Леросу грозит три года тюрьмы

  • Ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований по поручению Офиса генпрокурора начинает расследование по факту возможного уголовного правонарушения со стороны народного депутата Гео Лероса по делу о поджоге его машины. Следствие предполагает, что он мог сам подстроить преступление.
  • 13 сентября на одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором якобы Лерос за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для поджога машины. Более того, он подробно рассказывает, как собирается после "покушения" на свой автомобиль использовать это против власти, мол, это ему мстят за политическую деятельность.
  • 21 сентября Лерос побывал на допросе в столичной полиции в рамках дела о поджоге его машины в августе прошлого года. В этом деле он проходит как потерпевший.
  • Леросу грозит три года тюрьмы. Против него Госбюро расследований открыло уголовное производство по подозрению в препятствовании деятельности народного депутата и депутата местного совета.

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