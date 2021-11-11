Без мандату й у СІЗО: Лерос спрогнозував свою долю

Політик розповів, як у нього відберуть мандат

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Позафракційний народний депутат Гео Лерос припускає, що справу на нього завели з метою позбавлення мандату. Про це він розповів виданню Новий час .

"Мені вручають підозру за статтею хуліганство з особливим цинізмом. Середній палець у Верховній Раді – це особливий цинізм. Основна мета цієї історії полягає в тому, щоб позбавити мене депутатського мандату, і щоб я не критикував у парламенті режим Зеленського", – розповів він.

Політик зазначив, що, за словами його джерел, його мають намір посадити в СІЗО.

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Також Лерос розповів про те, як його позбавлятимуть мандата.

"За законом, коли ти отримує вирок у кримінальній справі, то автоматично втрачаєш мандат", – повідомив він.

Напередодні Державне бюро розслідувань вручило підозру позафракційному народному депутату Гео Леросу за те, що показав середній палець президенту Володимиру Зеленському на засіданні Верховної Ради.

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