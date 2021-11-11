Без мандату й у СІЗО: Лерос спрогнозував свою долю

Позафракційний народний депутат Гео Лерос припускає, що справу на нього завели з метою позбавлення мандату. Про це він розповів виданню Новий час .
"Мені вручають підозру за статтею хуліганство з особливим цинізмом. Середній палець у Верховній Раді – це особливий цинізм. Основна мета цієї історії полягає в тому, щоб позбавити мене депутатського мандату, і щоб я не критикував у парламенті режим Зеленського", – розповів він.
Політик зазначив, що, за словами його джерел, його мають намір посадити в СІЗО.
Також Лерос розповів про те, як його позбавлятимуть мандата.
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"За законом, коли ти отримує вирок у кримінальній справі, то автоматично втрачаєш мандат", – повідомив він.
Напередодні Державне бюро розслідувань вручило підозру позафракційному народному депутату Гео Леросу за те, що показав середній палець президенту Володимиру Зеленському на засіданні Верховної Ради.
Скандал із Леросом у Раді
- 4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Гео Лерос, виступаючи із парламентської трибуни, назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Глава держави був присутній під час призначення нового міністра оборони. Після цього Лерос пояснив свій вчинок .
- Тим часом депутати вимагали покарати Лероса за такий жест у парламенті. У "Слузі народу" назвали таку поведінку неприпустимою у сесійній залі.
- Після інциденту Мережа вибухнула мемами на середній палець Лероса Зеленського. Один із користувачів зібрав головних вульгар парламенту в одному кадрі.
- Це не перша скандальна історія, в яку потрапляє поки що народний депутат Гео Лерос, рік тому виключений із провладної фракції "Слуга народу".
- Наприкінці вересня відомий меценат та колекціонер скульптурного та мальовничого мистецтва Ігор Воронов розповів, як Лерос намагався його. залучити до брудної політики .
- На початку вересня народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко та позафракційний Гео Лерос влаштували сутичку біля парламентської трибуни . А все через висловлювання останнього на адресу президента та глави Офісу президента.