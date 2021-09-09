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Тищенко та Лерос влаштували бійку в Раді: відео сутички

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
9 вересня, 11:45
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Колишній слуга народу наїхав на Зеленського і Єрмака – депутатам президентської фракції це не сподобалося
Сутичка нардепів ледь не переросла в бійку. Колаж "Сьогодні"
Сутичка нардепів ледь не переросла в бійку. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко та позафракційний Гео Лерос влаштували сутичку біля парламентської трибуни на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. А все через висловлювання останнього на адресу президента і глави Офісу президента.

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Лерос виступав за звіт Тимчасової слідчої комісії про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців", але слів він особливо не підбирав і звинуватив Офіс президента в провалі спецоперації.

"Нас цікавить, хто з цієї парочки – Зеленський чи його секретарка Єрмак – злили цю спецоперацію. Пане Зеленський... ви перетворюєте цю країну в мафію", – не встиг договорити депутат і Тищенко завадив йому далі виступати, прибравши мікрофон.

Вони почали штовхатися біля трибуни, на що Лерос відреагував: "Добре, що тут є такі люди, як Тищенко".

Їхня сутичка проходила під обурені крики із залу, а потім до трибуни підійшли депутати і розняли Лероса і Тищенка.

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Нардеп Євген Шевченко в Telegram опублікував відео сутички крупним планом.

Неприязнь Лероса до ОПУ і "вагнерівці"

  • Гео Лерос вже давно "воює" особисто з Андрієм Єрмаком і часто "наїжджає" на Зеленського, після чого його навіть виключили з фракції "Слуга народу".
  • А напередодні американські ЗМІ опублікували сюжет про провалену спецоперацію із затримання "вагнерівців", який підтвердив, що насправді вона дійсно проводилася.
  • Раніше Офіс президента заперечував взагалі її існування і спростував причетність до зливу інформації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", востаннє в Раді був неприємний інцидент за участі депутатів 1 липня, коли журналістка прямо під час брифінгу вдарила Микиту Потураєва в обличчя.

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Також раніше у Верховній Раді побилися "слуги народу" Тищенко і Куницький. Сутичка сталася в парламентській їдальні.

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