Лерос підірвав Мережу своїм середнім пальцем Зеленському – яскраві меми

Один із користувачів зібрав головних вульгарників парламенту в одному кадрі

Українці висміяли Лероса. Колаж "Сьогодні"

Позафракційний народний депутат сьогодні у Верховній Раді "відзначився" – показав середній палець президенту України Володимиру Зеленському, який теж був там присутній. Найвеселіше від цього простим українцям, меми вже підкорюють Мережу. Ми зібрали найцікавіші реакції.

Користувачі відзначають, що хоч Лерос і воює проти "слуг народу", з якими йшов у парламент, "але сьогодні від цієї політики Лерос відійшов не далеко, взявши приклад із голови фракції Давида Арахамії, який і започаткував цей тренд у стінах парламенту".

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"Український депутат Лерос показав непристойний жест голові Офісу Зеленського... Ще кажуть, що за кілька годин після цього Лерос звернувся до травматології...", – пишуть на просторах Twitter.

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А хтось зібрав основних "факерів" парламенту на одній картинці.

Діставалося не лише Зеленському: "Раніше до парламенту хоч реквізит приносили. А зараз – повна імпровізація. Все спрощується. Усі спрощуються".

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"Хлопці, ну "фак" – це вже зовсім не альо. Не дипломатично, не етично і просто фу. Хто б що не думав про кого, тикати "факи" – дитячий садок".

Як ми вже писали, Гео Лероса вимагають покарати за середній палець Зеленському у Раді. Його можуть усунути від засідань парламенту.

Леросу загрожує три роки в'язниці