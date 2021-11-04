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Лерос підірвав Мережу своїм середнім пальцем Зеленському – яскраві меми

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
4 листопада, 18:03
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Один із користувачів зібрав головних вульгарників парламенту в одному кадрі
Українці висміяли Лероса. Колаж "Сьогодні"
Українці висміяли Лероса. Колаж "Сьогодні"

Позафракційний народний депутат сьогодні у Верховній Раді "відзначився" – показав середній палець президенту України Володимиру Зеленському, який теж був там присутній. Найвеселіше від цього простим українцям, меми вже підкорюють Мережу. Ми зібрали найцікавіші реакції.

Користувачі відзначають, що хоч Лерос і воює проти "слуг народу", з якими йшов у парламент, "але сьогодні від цієї політики Лерос відійшов не далеко, взявши приклад із голови фракції Давида Арахамії, який і започаткував цей тренд у стінах парламенту".

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"Український депутат Лерос показав непристойний жест голові Офісу Зеленського... Ще кажуть, що за кілька годин після цього Лерос звернувся до травматології...", – пишуть на просторах Twitter.

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А хтось зібрав основних "факерів" парламенту на одній картинці.

Діставалося не лише Зеленському: "Раніше до парламенту хоч реквізит приносили. А зараз – повна імпровізація. Все спрощується. Усі спрощуються".

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"Хлопці, ну "фак" – це вже зовсім не альо. Не дипломатично, не етично і просто фу. Хто б що не думав про кого, тикати "факи" – дитячий садок".

Як ми вже писали, Гео Лероса вимагають покарати за середній палець Зеленському у Раді. Його можуть усунути від засідань парламенту.

Леросу загрожує три роки в'язниці

  • Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань за дорученням Офісу генпрокурора починає розслідування за фактом можливого кримінального правопорушення з боку народного депутата Гео Лероса у справі про підпал його машини. Слідство припускає, що він міг сам підлаштувати злочин.
  • 13 вересня на одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому нібито Лерос за грошову винагороду підшукує співучасників для підпалу машини. Більш того, він детально розповідає, як збирається після "замаху" на свій автомобіль використовувати це проти влади, мовляв, це йому мстять за політичну діяльність.
  • 21 вересня Лерос побував на допиті у столичній поліції в рамках справи про підпал його машини у серпні минулого року. У цій справі він проходить як потерпілий.
  • Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою у перешкоджанні діяльності народного депутата та депутата місцевої ради.

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