Лерос взорвал Сеть своим средним пальцем Зеленскому – яркие мемы

Внефракционный народный депутат сегодня в Верховной Раде "отличился" – показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который тоже там присутствовал. Веселей всего от этого простым украинцам, мемы уже покоряют Сеть. Мы собрали самые интересные реакции.
Пользователи отмечают, что хоть Лерос и воюет против "слуг народа", с которыми шел в парламент, "но сегодня от этой политики Лерос отошел не далеко, взяв пример с главы фракции Давида Арахамии, который и основал этот тренд в стенах парламента".
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"Украинский депутат Лерос показал неприличный жест главе Офиса Зеленского... Еще говорят, что через пару часов после этого Лерос обратился в травматологию...", – пишут на просторах Twitter.
А кто-то собрал главных "факеров" парламента в одной картинке.
Доставалось не только Зеленскому: "Раньше в парламент хоть реквизит приносили. А сейчас – полная импровизация. Все упрощается. Все упрощаются".
"Ребят, ну "фак" – это уже совсем не алле. Не дипломатично, не этично и просто фу. Кто бы что не думал о ком, тыкать "факи" – детский сад".
Как мы уже писали, Гео Лероса требуют наказать за средний палец Зеленскому в Раде. Его могут отстранить от заседаний парламента.
Леросу грозит три года тюрьмы
- Ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований по поручению Офиса генпрокурора начинает расследование по факту возможного уголовного правонарушения со стороны народного депутата Гео Лероса по делу о поджоге его машины. Следствие предполагает, что он мог сам подстроить преступление.
- 13 сентября на одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором якобы Лерос за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для поджога машины. Более того, он подробно рассказывает, как собирается после "покушения" на свой автомобиль использовать это против власти, мол, это ему мстят за политическую деятельность.
- 21 сентября Лерос побывал на допросе в столичной полиции в рамках дела о поджоге его машины в августе прошлого года. В этом деле он проходит как потерпевший.
- Леросу грозит три года тюрьмы. Против него Госбюро расследований открыло уголовное производство по подозрению в препятствовании деятельности народного депутата и депутата местного совета.