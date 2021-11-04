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Лерос прямо в Раде показал Зеленскому средний палец (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
4 ноября, 11:20
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Президент Украины никак не ответил нардепу
Гео Лерос резко высказался на заседании ВР. Фото: коллаж "Сегодня"
Гео Лерос резко высказался на заседании ВР. Фото: коллаж "Сегодня"

Скандально известный народный депутат Гео Лерос сегодня, 4 ноября, во время пленарного заседания Верховной Рады назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. После чего спикер ВР Руслан Стефанчук выключил Леросу микрофон.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Добрый день, господин президент! Вижу ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дело. Но я не боюсь говорить правду. Вы главный предатель в стране!" – сказал Лерос, обращаясь к президенту.

Леросу грозит три года тюрьмы

  • Ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований по поручению Офиса генпрокурора начинает расследование по факту возможного уголовного правонарушения со стороны народного депутата Гео Лероса по делу о поджоге его машины. Следствие предполагает, что он мог сам подстроить преступление.
  • 13 сентября на одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором якобы Лерос за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для поджога машины. Более того, он подробно рассказывает, как собирается после "покушения" на свой автомобиль использовать это против власти, мол, это ему мстят за политическую деятельность.
  • 21 сентября Лерос побывал на допросе в столичной полиции в рамках дела о поджоге его машины в августе прошлого года. В этом деле он проходит как потерпевший.
  • Леросу грозит три года тюрьмы. Против него Госбюро расследований открыло уголовное производство по подозрению в препятствовании деятельности народного депутата и депутата местного совета.

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