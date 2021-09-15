Гео Леросу светит статья – открыто уголовное производство

Накануне в Сети всплыло видео, на котором якобы Лерос обсуждает поджог его же машины и как он потом будет мстить власти

Лерос может из потерпевшего превратиться в подозреваемого. Коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований по поручению Офиса генпрокурора начинает расследование по факту возможного уголовного правонарушения народным депутатом Гео Леросом по делу о поджоге его машины. Следствие предполагает, что он мог сам подстроить преступление.

Об этом сообщил журналистам начальник отдела главного следственного управления ГБР Максим Зинорук.

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Генпрокурор открыла уголовное производство по подозрению Лероса в приготовлении к заведомо ложным показаниям свидетеля (потерпевшего) для предоставления следствию. Основанием для этого стало появившееся в соцсетях видео, на котором человек, похожий на Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя, чтобы создать иллюзию угроз в его адрес якобы за политическую деятельность. В последующем он якобы планировал использовать статус жертвы против дискредитации власти.

Предварительно следствие пока квалифицирует уголовное преступление по ч. 1 ст. 14 УК Украины (приготовление к преступлению) и по ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

По словам Зинорука, планируется проведение экспертизы видео, идентификации лица человека, похожего на Лероса и допросы свидетелей.

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"Следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может повредить досудебному расследованию. Но информация, которой они обладают, имеет важное значение для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения. К ГБР поступает информация о возможном совершении уголовных преступлений публичными лицами, связанными с этим фактом и другими преступлениями", – добавил он.