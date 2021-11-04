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СЬОГОДНІ Влада Деталі

Середній палець президенту – Лерос пояснив свій вчинок

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 17:03
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Народний депутат України знайшов спосіб, як донести свої думки до президента
Лерос впевнений, що це – боротьба за свободу слова / Колаж "Сьогодні"
Лерос впевнений, що це – боротьба за свободу слова / Колаж "Сьогодні"

Скандальний народний депутат України Гео Лерос пояснив свій непристойний жест на адресу президента України Володимира Зеленського, який він зробив із трибуни Верховної Ради під час подання кандидатури на посаду міністра оборони України.

Пояснення Лерос опублікував на своєму телеграм-каналі.

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Воно було коротким: "Мені можна вимкнути під час виступу мікрофон, але я знайду як донести свою думку".

З життя депутата Лероса

  • Це не перша скандальна історія, в яку потрапив поки що народний депутат Гео Лерос, рік тому виключений із провладної фракції "Слуга народу".
  • Наприкінці вересня відомий меценат та колекціонер скульптурного Ігор Воронов розповів, як Лерос намагався його залучити до брудної політики.
  • На початку вересня народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко та позафракційний Гео Лерос влаштували сутичку біля парламентської трибуни. А все через висловлювання останнього на адресу президента та глави Офісу президента.
  • У серпні Київський апеляційний суд розглянув позов Дениса Єрмака проти народного депутата Гео Лероса і ухвалив рішення про його задоволення. Від Лероса потрібно було, щоб він публічно спростував висунуті ним раніше проти брата глави Офісу президента звинувачення.
  • Рік тому Гео Лерос у будівлі парламенту побився з колегою Олександром Юрченко .

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