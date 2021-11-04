Середній палець президенту – Лерос пояснив свій вчинок

Народний депутат України знайшов спосіб, як донести свої думки до президента

Лерос впевнений, що це – боротьба за свободу слова / Колаж "Сьогодні"

Скандальний народний депутат України Гео Лерос пояснив свій непристойний жест на адресу президента України Володимира Зеленського, який він зробив із трибуни Верховної Ради під час подання кандидатури на посаду міністра оборони України.

Пояснення Лерос опублікував на своєму телеграм-каналі.

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Воно було коротким: "Мені можна вимкнути під час виступу мікрофон, але я знайду як донести свою думку".

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