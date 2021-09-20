Гео Лерос потрапив в черговий скандал: просив гроші на чорну PR-кампанію проти влади

Пропозицію стати учасником дискредитаційної кампанії Лерос зробив Воронову близько двох років тому

Арт-інвестор розповів, як у нього попросили грошей на "брудну" політику (на фото зліва Гео Лерос, праворуч Ігор Воронов). Колаж: "Сьогодні"

Відомий меценат і колекціонер скульптурного і мальовничого мистецтва Ігор Воронов розповів, як його намагався залучити до брудої політики Гео Лерос.

Про це стало відомо з інтерв'ю Воронова для КП.

"Років зо два тому на мене вийшов один хлопець, який при Офісі президента був радником, має статус депутата – Гео Лерос такий. Ми навіть з цим Гео проїхали, подивилися кілька майданчиків. Хоча, за моєю оцінкою, єдиний майданчик, де можна зробити такий музей, знаходиться у "Мистецькому Арсеналі". Потім з Гео трапилася дивна трансформація, він почав грати у дуже нечесну політику, у нього пішли фантазійні речі, які я коментувати навіть не хочу", – повідомив Воронов.

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Воронов також додав, що на цьому спілкування про музей закінчилося, "з радників він пішов".

Через деякий час Лерос ще кілька разів зустрічався з Вороновим, але всі ці зустрічі, як сказав в інтерв'ю колекціонер, були "досить дивними".

"Але мова вже йшла не про музей, Гео просив у мене "дати грошей на політику". Я розумів, що мова йде саме про дискредитацію і очорнення влади. Причому, про абсолютно притягнуту за вуха і вигадану дискредитацію", – розповів Воронов, підтвердивши, що мова йшла про чорну замовної кампанії проти влади.

Воронов заявив, що "готовий підтвердити це правоохоронним органам, якщо буде потрібно", а спілкування з Леросом він з того моменту припинив.

Гео Леросу світить стаття

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Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань за дорученням Офісу генпрокурора починає розслідування за фактом можливого кримінального правопорушення народним депутатом Гео Леросом у справі про підпал його машини. Слідство припускає, що він міг сам підлаштувати злочин.

Генпрокурор відкрила кримінальне провадження через підозріння Лероса у підготовці до завідомо неправдивих свідченнь свідка (потерпілого) для надання слідству. Підставою для цього стало відео, що з'явилося в соцмережах, на якому людина, схожа на Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе, щоб створити ілюзію погроз на його адресу нібито за політичну діяльність. В подальшому він нібито планував використовувати статус жертви для дискредитації влади.

Попередньо слідство поки кваліфікує кримінальний злочин за ч. 1 ст. 14 КК України (підготовка до злочину) і за ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

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За словами Зінорука, планується проведення експертизи відео, ідентифікації особи людини, схожої на Лероса, і допити свідків.

"Слідство встановило цінних свідків, розголошення відомостей про яких на цей час може зашкодити досудовому розслідуванню. Але інформація, якою вони володіють, має важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення. До ДБР надходить інформація про можливе вчинення кримінальних правопорушень публічними особами, пов’язаними з цим фактом та іншими злочинами", – додав він.

Скандали з Лерос

Підпал автомобіля Лероса стався 28 серпня 2020 року. Тоді ще "слуга народу" виклав відео згорілого позашляховика в Мережу, мовляв, хтось знищив його Mercedes-Benz.

Але днями, 13 вересня, на одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому нібито Лерос за грошову винагороду підшукує співучасників для підпалу машини. Більш того, він детально розповідає, як збирається після "замаху" на його автомобіль використовувати це проти влади, мовляв, це йому мстять за політичну діяльність.

Нагадаємо, що Арахамія хоче тимчасово вигнати Тищенко та Лероса з Ради.

Також нагадаємо, що Лерос і Тищенко висловилися після "бійки": "на хворих людей не ображаються".