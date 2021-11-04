Средний палец президенту – Лерос объяснил свой поступок

Народный депутат Украины нашел способ, как донести свои мысли президенту

Лерос уверен, что это - борьба за свободу слова / Коллаж "Сегодня"

Скандальный народный депутат Украины Гео Лерос объяснил свой непристойный жест в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который он сделал с трибуны Верховной Рады во время представления кандидатуры на пост министра обороны Украины.

Объяснение Лерос опубликовал на своем телеграм-канале.

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Оно было коротким: "Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль".

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