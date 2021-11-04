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Средний палец президенту – Лерос объяснил свой поступок

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 ноября, 17:03
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Народный депутат Украины нашел способ, как донести свои мысли президенту
Лерос уверен, что это - борьба за свободу слова / Коллаж "Сегодня"
Лерос уверен, что это - борьба за свободу слова / Коллаж "Сегодня"

Скандальный народный депутат Украины Гео Лерос объяснил свой непристойный жест в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который он сделал с трибуны Верховной Рады во время представления кандидатуры на пост министра обороны Украины.

Объяснение Лерос опубликовал на своем телеграм-канале.

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Оно было коротким: "Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль".

Из жизни депутата Лероса

  • Это не первая скандальная история, в которую попадает пока еще народный депутат Гео Лерос, год назад исключенный из провластной фракции "Слуга народа".
  • В конце сентября известный меценат и коллекционер скульптурного и живописного искусства Игорь Воронов рассказал, как Лерос пытался его вовлечь в грязную политику.
  • В начале сентября народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко и внефракционный Гео Лерос устроили стычку возле парламентской трибуны. А все из-за высказываний последнего в адрес президента и главы Офиса президента.
  • В августе Киевский апелляционный суд рассмотрел иск Дениса Ермака против народного депутата Гео Лероса и принял решение об его удовлетворении. От Лероса требовалось, чтобы он публично опровергнул выдвинутые им ранее против брата главы Офиса президента обвинения.
  • Год назад Гео Лерос в здании парламента подрался с коллегой Александром Юрченко.

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