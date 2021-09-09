Тищенко и Лерос устроили потасовку в Раде: видео стычки

Бывший слуга народа наехал на Зеленского и Ермака – депутатам президентской фракции это не понравилось

Стычка нардепов едва не переросла в драку. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко и внефракционный Гео Лерос устроили стычку возле парламентской трибуны на сегодняшнем заседании Верховной Рады. А все из-за высказываний последнего в адрес президента и главы Офиса президента.

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Лерос выступал за отчет Временной следственной комиссии о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", но слов он особо не подбирал и обвинил Офис президента в провале спецоперации.

"Нас интересует, кто из этой парочки – Зеленский или его секретарша Ермак – слили эту спецоперацию. Господин Зеленский … вы превращаете эту страну в мафию", – не успел договорить депутат и Тищенко помешал ему дальше выступать, убрав микрофон.

Они начали толкаться возле трибуны, на что Лерос отреагировал: "Хорошо, что здесь есть такие люди, как Тищенко".

Их стычка проходила под возмущенные крики из зала, а потом к трибуне подошли депутаты и разняли Лероса и Тищенко.

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Нардеп Евгений Шевченко в Telegram опубликовал видео стычки крупным планом.

Неприязнь Лероса к ОПУ и "вагнеровцы"

Гео Лерос уже давно "воюет" лично с Андреем Ермаком и часто "наезжает" на Зеленского, после чего его даже исключили из фракции "Слуга народа".

А накануне американские СМИ опубликовали сюжет о проваленной спецоперации по задержанию "вагнеровцев", который подтвердил, что на самом деле она действительно проводилась.

Ранее Офис президента отрицал вообще ее существование и опровергал причастность к сливу информации.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз в Раде был неприятный инцидент с участием депутатов 1 июля, когда журналистка прямо во время брифинга ударила Никиту Потураева в лицо.

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Также ранее в Верховной Раде подрались "слуги народа" Тищенко и Куницкий. Стычка произошла в парламентской столовой.