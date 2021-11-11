"Меня хотят посадить": что грозит Леросу за средний палец Зеленскому

Следователи шьют депутату хулиганство и объяснили, какое наказание предусматривает статья

Лерос ответит за свои действия. Коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований вручило подозрение внефракционному народному депутату Гео Леросу за то, что он показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому на заседании Верховной Рады. Ему светит от штрафа до лишения свободы.

Об этом сообщает ГБР.

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Сам нардеп сначала прятался от следователей в машине, а потом все-таки получил подозрение. Он считает, что его хотят посадить.

"Я буду настаивать на следственном эксперименте: собрать Верховную Раду и президента, чтобы снова повторить жест", – написал он.

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А вот ГБР считает, что парламентарий злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступлении во время обсуждения кандидатуры члена правительства. Следователи отмечают, что, мол, в действия Лероса четко прослеживается цель создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание СМИ, общества и других политиков к себе.

"Народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться СМИ, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", – говорится в сообщении.

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Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (68 тыс. грн) или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Средний палец президенту