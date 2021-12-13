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Белый дом отправит в Европу дополнительные войска – названы условия

13 декабря, 22:45
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Вашингтон усиливает позиции Карен Донфрид, которая завтра будет в Москве
В Москве хотели меньше войск НАТО в регионе, может быть больше / Коллаж "Сегодня"
В Москве хотели меньше войск НАТО в регионе, может быть больше / Коллаж "Сегодня"

Вместо сворачивания программ НАТО в восточно-европейском регионе, о чем мечтает Москва, США там могут разместить свой дополнительный военный контингент. В частности, под предлогом подготовки к вторжению России в Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме.

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Неожиданный поворот

"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие, нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры (США) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину", – заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста, существует ли план направления американских вооруженные сил на восточный фланг НАТО.

На данном этапе, по словам Псаки, США напрямую ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

"День за днем мы работаем над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, ведем диалог с европейцами, но также напрямую – с украинцами и россиянами, и продолжаем рассматривать дипломатический путь и следовать по нему", – заверила Псаки.

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Обстановка

  • Сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая во вторник с украинскими предложениями направится в Москву для переговоров с официальными лицами РФ.
  • В Европе продолжают высказывать обеспокоенность наращиванием военных сил Россией у границ Украины. В интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия хочет развязать военный конфликт в Европе, чтобы восстановить имперскую мощь за счет своих соседей.
  • При этом, по данным CNN, Пентагон не отправит в Украину свои войска в случае нападения на нашу страну российских военных.
  • Западные СМИ сообщили, что Белый дом отложил на время отправку в Украину дополнительной военной помощи на 200 млн долларов.
  • 13 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого выразил обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной.

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