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Білий дім відправить до Європи додаткові війська – названі умови

13 грудня, 22:45
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Вашингтон посилює позиції Карен Донфрід, яка завтра буде у Москві
У Москві хотіли менше військ НАТО в регіоні, може бути більше / Колаж "Сьогодні"
У Москві хотіли менше військ НАТО в регіоні, може бути більше / Колаж "Сьогодні"

Замість згортання програм НАТО у східноєвропейському регіоні, про що мріє Москва, США там можуть розмістити свій додатковий військовий контингент. Зокрема, під приводом підготовки до вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у Білому домі.

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Несподіваний поворот

"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників з НАТО були націлені збільшити присутність, націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Одностайно ці заходи (США) розглядають на випадок, якщо Росія ухвалить рішення вторгнутися до України", – заявила Псакі, відповідаючи на запитання журналіста, чи існує план спрямування американських збройних сил на східний фланг НАТО.

На даному етапі, за словами Псакі, США безпосередньо ведуть діалог з РФ та Україною, щоб урегулювати ситуацію дипломатичним шляхом.

"День за вдень ми працюємо над тим, щоб канали дипломатичної взаємодії залишалися відкритими, ведемо діалог з європейцями, але також безпосередньо – з українцями та росіянами, і продовжуємо розглядати дипломатичний шлях і слідувати ним", – запевнила Псакі.

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Обстановка

  • Зараз у Києві знаходиться помічник держсекретаря США Карен Донфрід, яка у вівторок з українськими пропозиціями вирушить до Москви для переговорів із офіційними особами РФ.
  • У Європі продовжують висловлювати стурбованість нарощуванням військових сил Росією біля кордонів України. В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Росія хоче розв'язати воєнний конфлікт у Європі, щоб відновити імперську міць за рахунок своїх сусідів.
  • При цьому, за даними CNN, Пентагон не відправить до України свої війська у разі нападу на нашу країну російських військових.
  • Західні ЗМІ повідомили, що Білий дім відклав на час відправлення в Україну додаткової військової допомоги на 200 млн доларів.
  • 13 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якого висловив стурбованість нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

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