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США призупинили відправку в Україну зброї – причини

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 грудня, 10:30
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Про зміну настроїв у Білому домі повідомив телеканал NBCnews
Нових "Джавелінів" поки не дадуть / Колаж "Сьогодні"
Нових "Джавелінів" поки не дадуть / Колаж "Сьогодні"

Західні ЗМІ повідомили, що Білий дім відклав на час відправлення в Україну додаткової військової допомоги на 200 млн доларів. При цьому Вашингтон готовий почати надавати більш вагому допомогу у випадку, якщо Росія нападе на Україну.

Про це повідомляє американський телеканал NBCnews .

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Причина

Як передає телеканал, таким чином США дають можливість на повну силу заробити дипломатичним каналам, які насамперед покликані "розрядити напруженість на кордоні України", а також щоб зберегти важелі впливу у разі можливого вторгнення РФ в Україну.

"Адміністрація Байдена підготувала пакет додаткової військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів протягом останніх тижнів, але утрималася від доставки допомоги, незважаючи на заклики Києва та деяких законодавців, за словами трьох обізнаних людей", – повідомляє NBCnews .

Ситуація

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