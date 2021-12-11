США призупинили відправку в Україну зброї – причини

Західні ЗМІ повідомили, що Білий дім відклав на час відправлення в Україну додаткової військової допомоги на 200 млн доларів. При цьому Вашингтон готовий почати надавати більш вагому допомогу у випадку, якщо Росія нападе на Україну.
Про це повідомляє американський телеканал NBCnews .
Причина
Як передає телеканал, таким чином США дають можливість на повну силу заробити дипломатичним каналам, які насамперед покликані "розрядити напруженість на кордоні України", а також щоб зберегти важелі впливу у разі можливого вторгнення РФ в Україну.
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"Адміністрація Байдена підготувала пакет додаткової військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів протягом останніх тижнів, але утрималася від доставки допомоги, незважаючи на заклики Києва та деяких законодавців, за словами трьох обізнаних людей", – повідомляє NBCnews .
Ситуація
- Незважаючи на перспективні переговори президентів США та Росії, що пройшли 7 грудня, обстановка поблизу українського кордону не нормалізувалася.
- Наприкінці листопада, за даними телеканалу CNN, американський лідер Джозеф Байден роздумував над відправкою військових радників та додаткової зброї України.
- За даними журналу Foreign Policy, міністр оборони України Олексій Резніков у листопаді звертався до голови Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок вторгнення Росії розширити постачання Києву зброї. В тому числі за рахунок техніки, яка призначалася для Афганістану.
- У Сенаті США пропонували збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг військової допомоги нашій країні.