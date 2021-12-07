Україна попросила у США "афганську" зброю через російську загрозу – ЗМІ

Міністр оборони України Олексій Резніков у листопаді звертався до голови Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок вторгнення Росії розширити постачання Києву зброї. У тому числі частини американської військової техніки, що призначалася для Афганістану.
Про це повідомив журнал Foreign Policy з посиланням на українського військового чиновника, який побажав залишитись анонімним.
За його даними, Резніков представив Остіну список бажаних озброєнь, який включав засоби для повітряної, морської оборони та електронної боротьби. Київ також хоче отримати частину американської військової техніки, яка призначалася для Афганістану до приходу там до влади терористичного руху "Талібан", заявило джерело.
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За словами джерела, Україна зацікавлена, зокрема, в отриманні вертольотів Мі-17, що належать США, і боєприпасів, які спочатку планувалося відправити афганській армії.
Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає низку кроків щодо посилення збройних сил України з урахуванням можливого, на їхню думку, російського вторгнення в Україну, включаючи постачання коштів, які не входять до "списку Резнікова".
США допоможуть Україні
- Нещодавно телеканал CNN дізнався від своїх джерел, що адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї України на тлі російської небезпеки.
- Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію щодо України, мовляв, вторгнення стане великою помилкою і будуть серйозні наслідки для Кремля.
- США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну. Наші західні партнери не вірять, що Путін даремно стягує до українського кордону свої танки.
- А в Сенаті США пропонують збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг військової допомоги нашій країні.