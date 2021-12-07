Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚑 Трагічна ДТП під Черніговом Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн ⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон
СЬОГОДНІ Влада Події

Україна попросила у США "афганську" зброю через російську загрозу – ЗМІ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
7 грудня, 11:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Київ направив Вашингтону великий список бажаного озброєння, заявило анонімне джерело
Україна хоче отримати від США частину "афганської" техніки. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна хоче отримати від США частину "афганської" техніки. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков у листопаді звертався до голови Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок вторгнення Росії розширити постачання Києву зброї. У тому числі частини американської військової техніки, що призначалася для Афганістану.

Про це повідомив журнал Foreign Policy з посиланням на українського військового чиновника, який побажав залишитись анонімним.

Реклама

За його даними, Резніков представив Остіну список бажаних озброєнь, який включав засоби для повітряної, морської оборони та електронної боротьби. Київ також хоче отримати частину американської військової техніки, яка призначалася для Афганістану до приходу там до влади терористичного руху "Талібан", заявило джерело.

За словами джерела, Україна зацікавлена, зокрема, в отриманні вертольотів Мі-17, що належать США, і боєприпасів, які спочатку планувалося відправити афганській армії.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає низку кроків щодо посилення збройних сил України з урахуванням можливого, на їхню думку, російського вторгнення в Україну, включаючи постачання коштів, які не входять до "списку Резнікова".

Реклама

США допоможуть Україні

  • Нещодавно телеканал CNN дізнався від своїх джерел, що адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї України на тлі російської небезпеки.
  • Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію щодо України, мовляв, вторгнення стане великою помилкою і будуть серйозні наслідки для Кремля.
  • США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну. Наші західні партнери не вірять, що Путін даремно стягує до українського кордону свої танки.
  • А в Сенаті США пропонують збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг військової допомоги нашій країні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

 Дивитись усі статті
Влада
Наші автори
Ірина Ковальчук Тепер із дому не вийти? У Шотландії здивували новими COVID-обмеженнями Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Богдан Приходько Путін і Байден можуть укласти велику угоду щодо України – експерт Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

7 грудня 1991. Неподалік від польського кордону на держдачі Віскулі у Біловезькій пущі проходить зустріч президентів України, Росії та Білорусі

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.38

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.91

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

72 229

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти