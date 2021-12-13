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"Наслідки будуть важкими": в Росії пригрозили НАТО

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
13 грудня, 12:22
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Північноатлантичний альянс нічим не аргументує потреби розширення, заявив Рябков
Сергій Рябков. Фото: колаж "Сьогодні"
Сергій Рябков. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що спроби розширення НАТО у східному напрямку можуть призвести до "тяжких наслідків" для Альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Известия.

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"Подальшого розширення НАТО (на схід. – Ред.) бути не повинно. І спроби уявити справу так, ніби Росія тут не має права вето, – це все спроби з непридатними засобами. Ми стоятимемо на своєму: якщо опоненти підуть наперекір, вони побачать , що їхня безпека не зміцниться – наслідки для них будуть важкими", – сказав він.

Рябков додав, що "радянським, а потім російським керівникам неодноразово говорили – причому на найвідповідальніших рівнях, – що подальшого розширення НАТО на схід не буде", але зараз спостерігається протилежна ситуація. За його словами, Північноатлантичний альянс нічим не аргументує потреби розширення членства на схід.

"Аргументації немає. Більше того, вони намагаються заперечувати правомірність питання про те, навіщо НАТО рухатися кудись на схід. Вони нібито з принципових міркувань заперечують можливість обговорення цієї теми. Але це помилка, яка може спричинити послаблення їхньої власної безпеки", – заявив він.

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Путін проти України в НАТО

  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва розпочала підготовку юридичного документа, який має їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.
  • Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що НАТО поступово підминає Україну під себе, з чим веде боротьбу Росія, але виключно на своїй території.
  • Також глава Кремля говорив, що його не може не турбувати перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим піде розміщення там військових контингентів, баз та загрозливої для Росії зброї.

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