Зброя НАТО в Україні: у Кремлі заявили про "повзучу загрозу" Росії

Володимир Путін та його прес-секретар знову порушили тему "червоних ліній"

Пісков бачить загрозу у солдатах НАТО / Колаж "Сьогодні"

НАТО поступово підминає Україну під себе, з чим веде боротьбу Росія, але виключно на своїй території. Про це, не моргнувши оком, заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі газеті "Известия" .

Нікому не загрожуємо

"Росія нікому не загрожує. Росія вживає заходів проти повзучої загрози, яка поширюється у бік її кордонів. Ми бачимо, як НАТО поступово починає підминати Україну під себе. Для Росії це "червона лінія". Але в будь-якому випадку Росія, все, що вона робить, все робиться в рамках території Російської Федерації", – запевнив Пєсков.

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Він також додав, що це не російські солдати приїхали кудись у Латинську Америку.

"І це не наші солдати приїхали кудись у Латинську Америку. Це американські солдати приїжджають сюди ", – наголосив Пєсков.

Думка Путіна

Трохи згодом своїми побоюваннями на цю тему поділився і президент Росії Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

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РФ непокоїть можливість прийняття України до НАТО, оскільки там з'являться озброєння альянсу, заявив Путін, передає ТАРС .

"Червоні лінії" Кремля