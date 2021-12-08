Зброя НАТО в Україні: у Кремлі заявили про "повзучу загрозу" Росії

НАТО поступово підминає Україну під себе, з чим веде боротьбу Росія, але виключно на своїй території. Про це, не моргнувши оком, заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі газеті "Известия" .
Нікому не загрожуємо
"Росія нікому не загрожує. Росія вживає заходів проти повзучої загрози, яка поширюється у бік її кордонів. Ми бачимо, як НАТО поступово починає підминати Україну під себе. Для Росії це "червона лінія". Але в будь-якому випадку Росія, все, що вона робить, все робиться в рамках території Російської Федерації", – запевнив Пєсков.
Він також додав, що це не російські солдати приїхали кудись у Латинську Америку.
"І це не наші солдати приїхали кудись у Латинську Америку. Це американські солдати приїжджають сюди ", – наголосив Пєсков.
Думка Путіна
Трохи згодом своїми побоюваннями на цю тему поділився і президент Росії Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
РФ непокоїть можливість прийняття України до НАТО, оскільки там з'являться озброєння альянсу, заявив Путін, передає ТАРС .
"Червоні лінії" Кремля
- Те, що Україні не місце в НАТО, заявив президент Росії Володимир Путін під час відеопереговорів із американським колегою Джозефом Байденом, що відбулися 7 грудня.
- Проте Вашингтон чітко дав зрозуміти, що Україна є партнером США. Байден сказав Путіну, що у разі ескалації ситуації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО.
- Президент США Джо Байден під час переговорів із російським лідером Володимиром Путіним запропонував два варіанти щодо України: або жорсткі санкції та інші наслідки у разі вторгнення Росії, або припинення агресії та виконання Мінських угод.