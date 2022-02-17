Понять истинные намерения Путина: что произойдет в Украине после 20 февраля

Аналитики заявили, что "одержимость 16 февраля" отвлекла внимание от реальных ключевых дат

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Перспектива вторжения Российской Федерации в Украину 16 февраля "всегда преувеличивалась". Необходимо следить за тем, что произойдет после 20 февраля.

Об этом сообщает Politico.

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Что важно

Издание пишет, что высокопоставленные помощники президента США Джо Байдена никогда публично не заявляли, что "16 февраля будет определенным днем ​​вторжения", а только то, что наращивание войск президентом России Владимиром Путиным означает, что нападение может произойти "в любое время" и, возможно, до завершения Олимпиады в Китае.

По словам аналитиков, "одержимость 16 февраля" отвлекла внимание от "реальных ключевых дат".

"После 20 февраля всегда были более важные временные рамки. Мы смотрим, что тогда сделают российские силы", – сказал эксперт по российским вооруженным силам в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.

/ Фото: Getty Images

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Именно тогда должны завершиться военные учения России и Беларуси, после которых лидеры в Москве и Минске пообещали, что "войска РФ отправятся домой".

Намерения Путина

Также Кофман отметил, что действия войск России после 20 февраля помогут понять истинные намерения Путина.

"Это полезная дата, чтобы увидеть, лгут они или нет. Когда кто-то лжет, это о многом говорит", – сказал он.

По словам эксперта, наблюдатели должны отслеживать, действительно ли войска РФ возвращаются в свои казармы или перемещаются в другое место вблизи границы с Украиной.

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Другие причины

Издание пишет, что дата 20 февраля имеет большое значение и потому, что в этот день завершается Мюнхенская конференция по безопасности.

"Действия России, начавшей вторжение в то время, когда Америка находится в Европе и/или пока глава украинского государства находится за пределами страны, могут быть своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин", – отмечает Politico.

Также 20 февраля является последним днем ​​зимних Олимпийских игр в Пекине, что "наводит некоторых на мысль, что Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина".

Что происходит

На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.

Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

Напомним, служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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