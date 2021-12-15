"Вынужден нести хр*нь": Гордон жестко "разнес" Арахамию и Гогилашвили

Поведение замглавы МВД на блокпосту на Донбассе журналист вообще назвал скотством

Гордону не понравилась реакция Арахамии (на фото сверху) на скандал с Гогилашвили (снизу). Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию за странную реакцию на скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Досталось и самому виновнику.

Об этом он сказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.

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"Я всегда думал, почему у умнейшего парня Давида Арахамии такие грустные глаза. Только что я это понял, когда он объяснял про Гогилашвили: "Был замминистра – нет замминистра". У него грустные глаза, потому что он вынужден нести такую хр*нь", – сказал журналист.

Гордон жестко прошелся и по виновнику скандала – Гогилашвили, назвав его поведение скотским в отношении правоохранителей, особенно тех, с которыми случился конфликт на Донбассе.

"Гогилашвили – хам. Замминистра внутренних дел – хам. Нахамил на блокпосту. Издеваться над воинами украинскими – это вообще скотство последнее. А потом видео появляется, как он хамил ребятам из Нацполиции. Достойно себя вели и на блокпосту на Донбассе, и ребята из полиции, которые этого хама остановили. Очень достойно себя вели. Надо же иметь голову на плечах: ты же знаешь, что у каждого полицейского (на груди) камера и тебя снимают. Или ты глупый человек и не понимаешь, что это станет достоянием общественности, или ты обнаглевший до крайней степени человек, что тебе вообще все равно", – подчеркнул он.

Скандал с Гогилашвили