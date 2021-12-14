Разумков заявил силовикам о преступлении Гогилашвили

Межфракционное объединение (МФО) депутатов "Разумная политика" инициирует уголовное производство из-за поведения уже бывшего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, устроившего скандал с правоохранителями на въезде в Донецкую область.
Об этом сообщил глава МФО Дмитрий Разумков в Telegram, прикрепив соответствующие документы.
"Мы будем обращаться в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Ведь на обнародованных видео мы видим преступление, а не просто аморальное поведение – к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила", – написал он.
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Разумков также добавил, что ждет от Министерства внутренних дел быстрой реакции, а не ожидание, пока тема затихнет.
Как развивались события?
- 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области недалеко от линии соприкосновения замглавы МВД Александр Гогилашвили отказался подчиняться требованиям дежурного полицейского наряда. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские и решили проверить у него документы.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал – потребовал увольнения Гогилашвили с государственного поста.
- Днем 13 декабря стало известно, что Гогилашвили признал свою вину в скандале с полицейскими и написал заявление на увольнение.
- У Александра Гогилашвили выявили еще и паспорт гражданина РФ, а также индивидуальный налоговый номер в России.
- Кроме того, смотрите, реакцию соцсетей на скандал замглавы МВД.