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Разумков заявил силовикам о преступлении Гогилашвили

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
14 декабря, 13:45
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Экс-спикер ВР ждет от Министерства внутренних дел быстрой реакции
Разумков обратился к генпрокурору и ГБР из-за выходки Гогилашвили. Фото: коллаж "Сегодня"
Разумков обратился к генпрокурору и ГБР из-за выходки Гогилашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

Межфракционное объединение (МФО) депутатов "Разумная политика" инициирует уголовное производство из-за поведения уже бывшего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, устроившего скандал с правоохранителями на въезде в Донецкую область.

Об этом сообщил глава МФО Дмитрий Разумков в Telegram, прикрепив соответствующие документы.

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"Мы будем обращаться в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Ведь на обнародованных видео мы видим преступление, а не просто аморальное поведение – к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила", – написал он.

Разумков также добавил, что ждет от Министерства внутренних дел быстрой реакции, а не ожидание, пока тема затихнет.

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